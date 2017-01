Syprzak nie pojedzie na mistrzostwa świata. Jest oficjalna decyzja

Szczypiornista Barcelony ma naderwane więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodzoną łąkotkę. Wobec jego absencji, a także bramkarza Piotra Wyszomirskiego, trener Tałant Dujszebajew da szansę Mateuszowi Korneckiemu i Patrykowi Walczakowi (ćwiczyli z pierwszą reprezentacją podczas zgrupowania w Kielcach ).Biało-czerwoni od poniedziałku przebywają w podwarszawskim Pruszkowie. To ostatnie zgrupowanie kadry w kraju. W weekend podopieczni Dujszebajewa wystąpią w towarzyskim turnieju w Irun, a w kolejny czwartek meczem z Norwegią rozpoczną rywalizację w mistrzostwach świata.Do Hiszpanii, jak poinformowano na stronie ZPRP, poleci 18 zawodników, z których dwóch wróci do Polski po turnieju w Irun. W trakcie zmagań do kolegów dołączy prawoskrzydłowy Arkadiusz Moryto, który teraz udał się z reprezentacją młodzieżową do Macedonii na turniej kwalifikacyjny do MMŚ.Biało-czerwoni odlecą 5 stycznia do hiszpańskiego Bilbao, a dalej już autokarem pojadą do Irun. Tam rozegrają ostatnie sparingi przed MŚ - rywalami będą gospodarze oraz Argentyna i Katar.Do Nantes, gdzie zaplanowano rywalizację w grupie A mistrzostw świata, Polacy udadzą się 11 stycznia autokarem, a już następnego dnia zmierzą się z Norwegami.Przeciwnikami Polaków w MŚ będą również Francuzi, Rosjanie, Brazylijczycy i Japończycy. Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału.bramkarze: Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze ), Adam Malcher (Gwardia Opole ), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock);zawodnicy z pola: Piotr Chrapkowski, Mariusz Jurkiewicz, Mateusz Jachlewski, Paweł Paczkowski, Patryk Walczak (wszyscy Vive Tauron Kielce ), Tomasz Gębala, Maciej Gębala, Michał Daszek (wszyscy Orlen Wisła Płock), Przemysław Krajewski, Rafał Przybylski, Krzysztof Łyżwa (wszyscy Azoty Puławy), Adrian Nogowski (MMTS Kwidzyn), Paweł Niewrzawa (Wybrzeże Gdańsk ), Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Łukasz Gierak (TuS N-Luebbecke).