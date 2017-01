Pep Guardiola bliski zakończenia kariery trenerskiej. "Moje pożegnanie już trwa"

Od sezonu 2016/2017 Guardiola trenuje Manchester City. Angielski klub jest jednym z ostatnich projektów, w które zaangażował się były piłkarz i szkoleniowiec Barcelony. - Przez następne trzy lata, może dłużej, będę w Manchesterze, ale zbliżam się już do końca swojej kariery - stwierdził Hiszpan.- Nie zamierzam trenować do 60. czy 65. roku życia. Moje pożegnanie z futbolem w tej roli już się tak naprawdę rozpoczęło - dodał.Po poniedziałkowym meczu z Burnley, który City wygrało 2:1, brytyjscy dziennikarze pytali Guardiolę, dlaczego już teraz myśli o sportowej emeryturze. - Bo tego właśnie chcę - odpowiedział krótko.Hiszpan karierę trenerską rozpoczął w 2008 roku, obejmując Barcelonę. Z Dumą Katalonii sięgnął po łącznie czternaście trofeów, w tym dwukrotnie Ligę Mistrzów ( 2009 2011 ) i trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Następnie przez trzy lata prowadził Bayern Monachium , zamieniając go latem 2016 roku na Manchester City.