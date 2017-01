Beskidy znowu mogą być dumne ze skoków narciarskich [KOMENTARZ]

W ostatnim dniu zeszłego roku Piotr Żyła obiecywał, że on i koledzy zachowają petardy przygotowane na noc sylwestrową i odpalą je dopiero 1 stycznia na skoczni. W Ga-Pa się to potwierdziło. Kamil Stoch spisał się fantastycznie, po dwóch konkursach jest liderem, ale mnie cieszy też bardzo forma Piotra Żyły.Zapowiada się bowiem na najlepszy występ beskidzkiego skoczka w Turnieju Czterech Skoczni od czasów Adama Małysza. A to przecież - całkiem niepostrzeżenie - już szmat czasu. Po Małyszu żaden beskidzki skoczek nie skończył tego turnieju w pierwszej dziesiątce.Niedawno Żyła w pięknym stylu został mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi . Teraz potwierdza formę, która może pomóc przełamać mu ten impas. - Sam siebie zaskakuję - stwierdził już w podczas TCS. W Ga-Pa skoczek urodzony w Cieszynie był szósty, w klasyfikacji generalnej na półmetku jest piąty. To świetne rezultaty!Dziś rywalizacja beskidzko-zakopiańska w skokach narciarskich nie ma już takiego znaczenia, ale 10 lat temu wspominał mi o niej Tadeusz Kołder, który w latach 1977 -81 był trenerem kadry narodowej skoczków (m.in. na igrzyskach w Lake Placid. Największym sukcesem za kadencji urodzonego w Cieszynie - tak jak Żyła - trenera było brązowy medal MŚ w lotach beskidzkiego skoczka Piotra Fijasa w 1979 roku). - Na szczęście wykrusza się powoli pokolenie działaczy, dla których to była sprawa życia i śmierci. Dziś na zawodach działacze i zawodnicy obu ośrodków witają się serdecznie i poklepują po ramionach, ale kiedy zaczyna się konkurs, to nie ma zmiłuj się. Kiedy Kamil Stoch na zawodach Pucharu Świata w Pragelato wyprzedził Małysza, cieszyło się całe Zakopane! - mówił Kołder.Osobiście nie widzę nic złego w sportowo pojętej tego rodzaju rywalizacji. Jeśli ma być motorem napędowym dla coraz lepszych wyników, niech istnieje choćby następne sto lat! Zawsze będą mnie cieszyć zwycięstwa Kamila Stocha. Ale nie mogę się już doczekać także zwycięstw Piotra Żyły.