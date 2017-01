Puchar Hopmana. Zwycięski powrót Federera, Szwajcaria wygrała z Wielką Brytanią

Wyniki poniedziałkowych meczów:



grupa A



Francja - Niemcy 2:1



gra pojedyncza



Kristina Mladenovic - Andrea Petkovic 2:6, 1:6



Richard Gasquet - Alexander Zverev 7:5, 6:3



gra mieszana



Mladenovic, Gasquet - Petkovic, Zverev 4:2, 4:1



Szwajcaria - Wielka Brytania 3:0



gra pojedyncza



Roger Federer - Daniel Evans 6:3, 6:4



Belinda Bencic - Heather Watson 7:5, 3:6, 6:2



gra mieszana



Bencic, Federer - Watson, Evans 4:0, 4:1



Po raz ostatni Federer wystąpił 8 lipca w wielkoszlemowym Wimbledonie. Były lider światowego rankingu poniósł wówczas porażkę w półfinale z Kanadyjczykiem Milosem Raonicem. Później na korcie w oficjalnym meczu się nie pojawił. Powodem była kontuzja kolana, ale nękały go także bóle kręgosłupa.W Perth został przywitany owacją na stojąco. Z Brytyjczykiem, który zajmuje 66. miejsce w globalnym zestawieniu tenisistów, poradził sobie w godzinę."To był dla mnie szczególny moment. Cieszę się, że udało mi się powrócić do gry i już nie mogę się doczekać zbliżających się turniejów" - przyznał 17-krotny triumfator zawodów wielkoszlemowych.W trakcie rozbratu z tenisem, nie tylko leczył kontuzje, ale także bardziej intensywnie spędzał czas z czwórką swoich dzieci."Nie żałuję ani jednej chwili, bo było cudownie, ale jednocześnie już zacząłem tęsknić za tenisem. Powroty nie są jednak łatwe. Mocno się stresowałem, nie wiedziałem, na ile jestem przygotowany" - przyznał 35-letni zawodnik, który spadł na 16. miejsce w rankingu ATP.Federer po raz ostatni sięgnął po tytuł wielkoszlemowy w 2012 roku. Triumfował wówczas w rozgrywanym w Londynie Wimbledonie."Chciałbym jeszcze raz zwyciężyć w takim turnieju, ale to trudne zadanie. Jest wielu młodych, zdolnych chłopaków. Zobaczymy co się stanie" - dodał.Drugie zwycięstwo dla Szwajcarii w Pucharze Hopmana odniosła Belinda Bencic, która pokonała Heather Watson 7:5, 3:6. 6:2.W drugiej parze grupy A Francja pokonała Niemcy 2:1.Rywalizacja o Puchar Hopmana toczy się na twardych kortach w Perth Arena od 1989 roku. Zespoły są podzielone na dwie grupy, których zwycięzcy wchodzą do finału. Każde spotkanie składa się z dwóch pojedynków singlowych i kończącego rywalizację miksta.W niedzielę rywalizowała grupa B. Amerykanie wygrali z Czechami 3:0, a Hiszpania pokonała Australię 2:1.