Liga angielska. Clement będzie trenerem drużyny Fabiańskiego

44-letni Anglik ma zastąpić zwolnionego pod koniec grudnia Amerykanina Boba Bradleya (tymczasowo drużynę prowadzą Alan Curtis i Paul Williams). To będzie trzeci trener Swansea w tym sezonie. Pierwszym był Włoch Francesco Guidolin, który pracował do października W przeszłości Clement pełnił funkcję asystenta włoskiego trenera Carlo Ancelottiego - ostatnio w Bayernie Monachium . Pracował także m.in. w Derby County.Według brytyjskich mediów podpisze umowę z walijskim klubem na dwa i pół roku. Oficjalnie informacja ma być podana w środę.W dziewiętnastu meczach Premier League piłkarze Swansea City zdobyli 12 punktów i zajmują ostatnie, 20. miejsce w tabeli. We wtorek zagrają na wyjeździe z Crystal Palace.