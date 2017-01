Turniej Czterech Skoczni. Polscy skoczkowie są na równi z Austriakami! Idealny remis

Właśnie policzyliśmy z @leniarski Gdyby zsumować punkty najlepszych polskich i austriackich skoczków z dwóch konkursów TCS... #4hills pic.twitter.com/HoNqk6k5xB — Michał Szadkowski (@miszowaty) 2 stycznia 2017

Oto tajna broń Stocha

Liderem turnieju jest Kamil Stoch (591,2 pkt), na piątym miejscu znajduje się Piotr Żyła (570 pkt), na ósmym Maciej Kot (548,5 pkt), a na dziewiętnastym Dawid Kubacki (524 pkt). Łącznie daje to 2233,7 pkt. Jak na tle Polaków spisują się Austriacy? Drugi Stefan Kraft zdobył 590,4 pkt i jest tuż za Stochem, szósty jest Michael Hayboeck z 561,5 pkt, tuż za nim jest Manuel Fettner (554,4 pkt), a szesnasty jest Andreas Kofler (527,4 pkt). Łączny wynik Austriaków to również 2233,7 pkt. Te wyniki zauważył na Twitterze Michał Szadkowski, dziennikarz "Gazety Wyborczej".Poniedziałek jest dniem przerwy w TCS. We wtorek o 14.00 w Innsbrucku kwalifikacje do środowego konkursu, który odbędzie się o tej samej godzinie. Ostatni konkurs w piątek 6 stycznia w Bischofshofen.Wicelider Pucharu Świata i zajmujący trzecie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni Daniel Andre Tande skacze z kontuzją kostki, która jest potwornie opuchnięta. Dodatkowo Norweg ma problemy z kolanem. CZYTAJ WIĘCEJ >> Stoch był zaskoczony, że to właśnie on został liderem TCS. Po konkursie podszedł do niego jeden z sędziów i wręczył mu plastron lidera. "Jak to? Przecież nie wygrałem jeszcze ani razu?" - opowiadał Stoch. CZYTAJ WIĘCEJ >> Najlepszy polski skoczek zajmuje drugie miejsce na liście zarobków Pucharu Świata. Nieznacznie wyprzedza go tylko 17-letni Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej PŚ. CZYTAJ WIĘCEJ >> Trenerowi polskich skoczków nie spodobał się film, który w ramach żartu nagrali Piotr Żyła i Jan Ziobro przed pierwszym konkursem TCS. Stefan Horngacher odbył poważną rozmowę z zawodnikami. CZYTAJ WIĘCEJ >> Świetne występy polskich skoczków sprawiły, że wyprzedzili Niemców w klasyfikacji Pucharu Narodów. Do pierwszych Austriaków tracą już tylko 80 pkt. CZYTAJ WIĘCEJ > - Kamil ma to, czego innym brakuje: w powietrzu zamiera w bezruchu. Kraftowi prawie zawsze za tę fazę skoku dawałbym pół punktu mniej niż Stochowi - mówi Ryszard Guńka, polski sędzia międzynarodowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>