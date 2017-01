Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch liderem na półmetku. A lider po dwóch konkursach zwykle wygrywa cały turniej

Po dwóch drugich miejscach, w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, Kamil Stoch jest liderem turnieju z przewagą zaledwie 0,8 pkt nad Austriakiem Stefanem Kraftem i 6,6 pkt nad Norwegiem Danielem Andre Tande. To pierwsze prowadzenie Polaka w turnieju od 16 lat, czyli od TCS wygranego przez Adama Małysza. Ale Małysz wówczas objął prowadzenie dopiero po konkursie w Innsbrucku, na półmetku tracił jeszcze do prowadzącego Noriakiego Kasai 9,2 pkt.W następnych 15 sezonach po zwycięstwie Małysza jeszcze tylko trzy razy zdarzało się, że kto inny prowadził na półmetku, a kto inny wygrał turniej. I co ciekawe, częściej w tej sytuacji zwyciężał skoczek który na półmetku był trzeci, a nie drugi. W 2007 turniej wygrał Anders Jacobsen, który był po dwóch konkursach trzeci za Gregorem Schlierenzauerem i Andreasem Kuettelem, ze stratą 17,6 pkt do lidera. W 2008 - Janne Ahonen, trzeci po dwóch konkursach ze stratą 3,2 pkt do lidera Schlierenzauera. A w 2013 to Schlierenzauer wyprzedził w drugiej części turnieju Jacobsena, mimo że na półmetku tracił do niego 12,5 pkt.Kamil Stoch prowadzi z niewielką przewagą, 6,6 pkt różnicy między pierwszym a trzecim to mniej niż cztery metry na dużej skoczni. Mniejszą przewagę nad wiceliderem na półmetku miał w ostatnich 15 latach tylko Wolfgang Loitzl w 2009 , 0,5 pkt nad Simonem Ammannem (i Austriak wygrał cały turniej), a nieznacznie tylko większą Stefan Kraft w 2015 (1,1 pkt nad Prevcem, Austriak wygrał cały turniej).Poniedziałek to jedyny w obecnym TDS dzień bez skoków, turniej przenosi się z Garmisch-Partenkirchen do Innsbrucku. We wtorek kwalifikacje, w środę trzeci konkurs. Bergisel to skocznia na której bardzo często szyki skoczkom psuł fen, czyli alpejski halny. Ale to była też do obecnego sezonu jedyna turniejowa skocznia, na której Kamil Stoch stawał na podium: był drugi w 2013 i trzeci w 2014 roku.