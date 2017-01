Turniej Czterech Skoczni. Zagraniczne media chwalą Polaków i Stocha: On jest zdolny do wszystkiego!

Niemiecki portal skispringen.com chwali nie tylko Kamila Stocha, ale zauważa też, iż pozostali nasi zawodnicy w Garmisch-Partenkirchen nie mieli sobie równych. - Polacy znowu zaprezentowali się z niezwykle dobrej strony. W pierwszej "10" było ich aż trzech. Kamil Stoch był drugi, Piotr Żyła szósty, a Maciej Kot siódmy - czytamy na skispringen.com.Austriacki sport.oe24.at pisze wiele o Stefanie Krafcie, który w klasyfikacji generalnej TCS jest drugi. Ale docenia też Stocha, podkreślając przy tym, że jego trenerem jest pochodzący z Tyrolu Stefan Horngacher - Pracujący z Horngacherem polski skoczek odzyskał siłę, jest zdolny do wszystkiego. Może wygrać ten turniej, czyli powtórzyć sukces Adama Małysza z sezonu 2000 /01 - przypominają Austriacy.- Co się stało, że po dwóch słabych latach Stoch znowu fruwa? Tego nie wie nikt. A Horngacher tylko tajemniczo się uśmiecha i... nie zdradza szczegółów. To Austriak odbudował potęgę polskich skoków narciarskich - napisano na austriackim portalu nachrichten.at.Stoch w roli faworyta przedstawiany jest też na Słowenii. Tamtejszy portal rtvslo.si pisze o Polaku tak: - W swojej karierze wygrał niemal wszystko: ma dwa złote medale olimpijskie, był mistrzem świata, zdobył Kryształową Kulę. Teraz przed nim duża szansa, by dorzucić do tego też triumf w Turnieju Czterech Skoczni.W samych superlatywach o Stochu pisze też francuski portal ski-nordique.net. - W drugiej serii skoczył znakomicie. Uzyskał 143 metra - to tylko pół metra mniej niż rekord skoczni Simona Ammanna - przypominają Francuzi.Norweskie media z kolei głównie skupiają się na swoim rodaku - Danielu Andre Tande - który wygrał noworoczne zawody w Ga-Pa. - To emocje, których nie jestem w stanie opisać. Jestem cała roztrzęsiona. Po skoku płakałam. Trudno mi było powstrzymać wzruszenie - powiedziała matka 22-letniego skoczka w rozmowie z "Aftenposten".O Stochu i Polakach norweskie media piszą chyba najmniej. - Teraz jedziemy do jaskini lwa i domu Stefana Krafta. W Austrii będzie ciężko, bo w stawce jest też Kamil Stoch, który ma dużą ochotę na skakanie - cytuje Clasa-Brede Brathena, kierownika reprezentacji Norwegii , serwis nrk.no.29-letni Stoch po dwóch niemieckich konkursach jest liderem rywalizacji. Ma jednak zaledwie 0,8 pkt przewagi nad Austriakiem Stefanem Kraftem - w przeliczeniu to zaledwie... 44 cm. Kolejny konkurs w środę w Innsbrucku o godz. 14. Ostatnie zawody w piątek 6 stycznia o 16.45 w Bischofshofen.Relacje na żywo ze wszystkich kwalifikacji oraz konkursów w Sport.pl - to jest Twój LIVE!