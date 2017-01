Transfery. Juventus przegrał walkę o Axela Witsela z chińskim klubem

O transferze Witsela do Juventusu mówiło się od dłuższego czasu. Latem transfer był już niemal dokonany, ale w ostatniej chwili został zablokowany przez Zenit Sankt- Petersburg . Wydawało się, że Witsel ostatecznie i tak trafi do Turynu - zimą lub po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt z Zenitem.Sytuacja się jednak zmieniła. Belga przekonał jeden z chińskich klubów: Szanghaj SIPG lub Tianjin Quanjian. Ma dostać 18 mln euro podstawowej pensji oraz kolejne 2 mln w formie zmiennych. Zenit ma dostać za niego aż 20 mln euro - to ogromna kwota biorąc pod uwagę, że za pół roku mógłby odejść za darmo. Juventus oferował tylko 6 mln euro, więc jego oferta została odrzucona. 27-letni Witsel nie chce czekać kolejnych kilku miesięcy, by wtedy móc samemu zdecydować o własnym losie. Ma podpisać 3-4 letni kontrakt. W tym czasie zarobi 60-80 mln euro.