Serie A. Maurizio Sarri chce nagrodzić Arkadiusza Milika. Znajdzie się w kadrze meczowej już 15 stycznia?

Polak uszkodził więzadła w kolanie w październiku podczas meczu el. MŚ 2018 z Danią (3-2). Od tego czasu walczy o powrót do pełnej sprawności. Jak na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Milik ćwiczy coraz intensywniej, a na 9 stycznia zaplanowana jest ostatnia wizyta w rzymskiej klinice Villa Stuart, gdzie przeszedł operację. To wtedy ma dostać zgodę na powrót do treningów z pełnym obciążeniem."La Repubblica" pisze, że powrót na boisko jest "obsesją" Milika. Jego wysiłek zauważył trener. Myśli o tym, by nagrodzić go umieszczając go w kadrze meczowej na mecz z Pescarą, jaki zostanie rozegrany 15 stycznia lub z Milanem tydzień później. Miałby to być symboliczny gest, Polak nie byłby przewidziany do występu - w Serie A na ławce rezerwowych zasiada aż 12 piłkarzy. Prawdziwy powrót zaplanowany jest na początek lutego, gdy do meczów ligowych dojdą również spotkania w Lidze Mistrzów z Realem Madryt.Po powrocie na boisko Milik będzie miał rywala do gry w podstawowym składzie. Napoli pozyskało Leonardo Pavolettiego z Genoi. 28-letni piłkarz miał kosztować 15 mln euro. W dziewięciu meczach w tym sezonie strzelił trzy gole. Dla porównania Milik rozegrał w Napoli przed kontuzją dziewięć spotkań, w których zdobył siedem bramek.