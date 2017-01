Ligue 1. "Corriere dello Sport": Grzegorz Krychowiak bez szans na transfer zimą

Włosi dokładnie śledzą sytuację Krychowiaka w Paris Saint-Germain po tym, jak zaczęły się nim interesować Inter Mediolan oraz Juventus. Kilka dni temu ten sam dziennik napisał o tym, że Polak odmówił Manchesterowi City . Trener Pep Guardiola chciał pozyskać Krychowiaka, by zastąpił kontuzjowanego Ilkaya Gundogana (więcej o tym tutaj). PSG zadecydowało jednak o tym, że transfer Krychowiaka jest wykluczony. Po przenosinach z Sevilli Polak ma spore problemy w Paryżu. W tym sezonie zagrał tylko w 10 meczach Ligue 1 , w tym 6 w podstawowym składzie. Dodatkowo pięć razy wystąpił w Lidze Mistrzów oraz raz w Pucharze Ligi. Spisuje się dosyć słabo i regularnie był wybierany do największych rozczarowań ligi francuskiej . Całe PSG spisuje się słabo - na półmetku sezonu zajmuje dopiero 3. miejsce z trzema punktami straty do AS Monaco oraz pięcioma do prowadzącego Nice.