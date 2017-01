Turniej Czterech Skoczni. Daniel Andre Tande skacze z potwornie opuchniętą kostką oraz urazem kolana

Tande wygrał noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen wyprzedzając o 3,2 pkt drugiego Kamila Stocha. Czy Norweg skakałby lepiej bez problemów zdrowotnych? Na zdjęciu opublikowanym przez norweski portal NRK widać, że w jego stawie skokowym zgromadził się płyn, który utrudnia normalne funkcjonowanie. Z tego względu Tande skacze tak rzadko, jak to tylko możliwe, by nie nadwerężać organizmu, ma również indywidualną rozgrzewkę i nie bierze udziału w niektórych zajęciach, jak gra w piłkę nożną czy siatkówkę. Problemy z kolanem ma od początku sezonu po upadku podczas treningu w Vikersund.Tande nie szuka jednak wymówek. - Nie przejmuję się tym. Mam lekkie problemy z kolanem, ale mogę z tym żyć - stwierdził norweski skoczek. Ekspert NRK Johan Remen Evensen - brązowy medalista igrzysk olimpijskich 2010 z reprezentacją Norwegii - uważa, że najważniejsze jest to, by nie pogorszyć tego stanu.Norweg zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 432 pkt. Ma punkt przewagi nad Stefanem Kraftem oraz 29 nad Kamilem Stochem. Prowadzi Domen Prevc z 545 pkt. W Turnieju Czterech Skoczni zdobył jak do tej pory 584,6 pkt. Zajmuje trzecie miejsce - za Kraftem (590,4 pkt) oraz Stochem (591,2 pkt). Kolejny konkurs w środę w Innsbrucku o godz. 14. Ostatnie zawody w piątek 6 stycznia o 16.45 w Bischofshofen.