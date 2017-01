Liga NFL - porażka Raiders z Broncos na zakończenie sezonu zasadniczego

Gospodarze już do przerwy prowadzili 17:0. Druga połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana. Nie zmienia to faktu, że Broncos w poprzednim roku byli najlepsi w NFL i zdobyli Super Bowl, a tym razem zabraknie ich w fazie pucharowej. Co więcej, po spotkaniu z Raiders trener Gary Kubiak poinformował, że ma kłopoty zdrowotne i musi opuścić zespół.Ekipa z Oakland z kolei po 14 latach przerwy wystąpi w play off, ale końcówka sezonu zasadniczego nie była dla nich zbyt udana. I nie chodzi o wyniki , bo te mogły zadowolić kibiców (łączny bilans 12 zwycięstw i cztery porażki), ale o kontuzje czołowych zawodników. Przed tygodniem nogę złamał Derek Carr, a w niedzielnym spotkaniu z obrońcami tytułu urazu barku doznał inny rozgrywający Matt McGloin.Janikowski na boisku w Denver nie zdobył ani jednego punktu, co rzadko zdarza się zawodnikowi pochodzącemu z Wałbrzycha.W play off rywalem Oakland Raiders będzie drużyna Houston Texans. Pierwsze spotkanie 7 stycznia