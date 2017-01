NBA. Wyjątkowe zwycięstwo Hawks ze Spurs. Hardaway Jr. trafiał najważniejsze rzuty

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Budenholzer przez 19 lat pracował dla Spurs, z czego 17 sezonów spędził u boku Popovicha jako jego asystent. W Hawks pracuje już czwarty rok z rzędu, ale wcześniejszych sześć pojedynków ze swoim byłym szefem przegrywał. Co więcej, drużyna z Atlanty ze Spurs nie była w stanie wygrać od 2010 roku, poległa w 11. kolejnych starciach. Teraz Hawks pokonali wreszcie Spurs, choć potrzebowali do tego najlepszych meczów w sezonie Hardawaya i Paula Millsapa.Hardaway trafił najważniejszy rzut w meczu. Na 3,3 sekundy przed końcem czwartej kwarty Haws przegrywali 97:100, ale 24-latek świetnie wyszedł po zasłonach na obwód i trafił "trójkę", która dawała szansę na dogrywkę. Spurs mieli co prawda jeszcze okazję do tego, by wygrać, ale piłka po rzucie Kawhiego Leonarda wykręciła się z kosza.Hardway w dogrywce rzucił dziewięć z 14 punktów swojego zespołu, w tym rzut wolny na 10,8 sekundy przed końcem, po którym Hawks wyszli na prowadzenie. Drugi rzut przestrzelił, ale piłkę zebrał Millsap, a faulowany Dennis Schroeder dorzucił jeszcze punkt z linii rzutów wolnych.Spurs mieli 3,9 sekundy na doprowadzenie do kolejnej dogrywki lub nawet zwycięstwo, ale znów spudłował Leonard.Hardaway rzucił w całym meczu 29 punktów, czym wyrównał swój rekord kariery. Najlepszy mecz w sezonie zagrał Millsap, który miał 32 punkty i 13 zbiórek.27 punktów i 13 zbiórek dla Spurs miał LaMarcus Aldridge. Zespół z Teksasu przegrał dopiero trzeci mecz wyjazdowy w sezonie. Spurs z bilansem 27-7 są na drugim miejscu na Zachodzie za Golden State Warriors (29-5).Hawks z bilansem 18-16 zajmują piątą lokatę na Wschodzie. Mają o dwie wygrane więcej od Washington Wizards Marcina Gortata, których wyprzedzają.Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 114:112 (po dogrywce)Miami Heat - Detroit Pistons 98:107Indiana Pacers - Orlando Magic 117:104 Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 89:95 Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 114:123