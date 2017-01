Dakar 2017. Rafał Sonik: Nareszcie się zaczyna!

Trwająca kilka godzin uroczystość odbyła się przed pałacem prezydenckim. Ponieważ faworyci byli prezentowani na końcu, pierwszym Polakiem, który wjechał na rampę, był debiutujący w Dakarze quadowiec Kamil Wiśniewski. Później pojawili się motocykliści Paweł Stasiaczek, Maciej Berdysz i Adam Tomiczek.Prawdziwą wrzawę wśród kibiców wywołał Rafał Sonik, który przed dwoma laty był najlepszy w kategorii quadów. Przedstawiony przez spikera jako "supersonik" długo dziękował Paragwajczykom za miłe przyjęcie. Wcześniej udzielał licznych wywiadów miejscowym mediom.- Nareszcie się zaczyna. To gorące przyjęcie przez kibiców dużo daje. Później przez dwa tygodnie samotnego zmagania z trasą przypominam sobie, jak skandowali moje nazwisko. To bardzo pomaga - powiedział Sonik.Tuż po nim na rampę wjechał motocyklista Orlen Teamu Jakub Piątek. Z powodu ciężkiej kontuzji stracił większość ubiegłorocznego sezonu, ale jak zapewnił przed wyjazdem do Paragwaju, właśnie dlatego trenował jeszcze więcej niż zwykle. W niedzielę widać było po nim dobre przygotowanie fizyczne. Mimo upału dochodzącego do 40 stopni wyglądał bardzo świeżo, w odróżnieniu od wielu innych kierowców, którym pot spływał z czoła.- Teraz nie jest tak źle. Gorzej było rano, gdy były odbiory techniczne i pod gołym niebem trzeba było przepychać motocykl. Poza tym nawet jak się wolno jedzie, to zawsze jest lekki wiaterek, który chłodzi - podkreślił Piątek.Mimo żaru lejącego się z nieba tysiące kibiców przez kilka godzin oklaskiwało uczestników Dakaru. Nie przeszkadzał im nawet deszcz, który spadł pod koniec prezentacji.Paragwaj po raz pierwszy gości uczestników najsłynniejszego off-roadowego rajdu świata. W tym kraju odbędzie się jedynie jeden etap, i to niecały. W poniedziałek po południu kierowcy dotrą do argentyńskiego miasta Resistencia. Później pojadą do Boliwii, by powrócić do Argentyny i zakończyć zmagania 14 stycznia Buenos Aires . W tegorocznej edycji Dakaru startuje dziewięciu Polaków.