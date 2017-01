Arsenal - Crystal Palace. Wenger: bramki Giroud nikt nie zapomni

W 17. minucie grający przed własną publicznością "Kanonierzy" wyprowadzili szybką kontrę. Alexis Sanchez wrzucił piłkę w pole karne tuż za plecy wbiegającego Giroud, ale francuski napastnik poradził sobie w trudnej sytuacji, błyskawicznie złożył się do strzału i odbił ją zostawioną z tyłu piętą. Piłka przeleciała nad jego głową i wpadła do siatki, odbijając się jeszcze od poprzeczki."To powinno zostać zapamiętane jako bramka Giroud. Tego gola nikt nie zapomni. Olivier dokonał dzieła sztuki" - zachwycał się Wenger na pomeczowej konferencji prasowej.Sam bohater akcji skromnie przyznał, że "miał szczęście"."Miałem trochę szczęścia. Była to jednak jedyna rzecz, jaką mogłem w tej sytuacji zrobić" - skomentował Giroud.Dzięki zwycięstwu Arsenal powrócił na trzecie miejsce w tabeli Premier League . "Kanonierzy" tracą do prowadzącej Chelsea Londyn dziewięć punktów.