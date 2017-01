Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch zaskoczony prowadzeniem w imprezie

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi był zdumiony, gdy po konkursie podszedł do niego jeden z sędziów i wręczył mu plastron lidera. "Jak to? Przecież nie wygrałem jeszcze ani razu?" - opowiadał Stoch.Skoczek z Zębu zajął drugą lokatę także w pierwszym konkursie TCS w Oberstdorfie. W klasyfikacji generalnej Polak wyprzedza zaledwie o 0,8 pkt Austriaka Stefana Krafta oraz o 6,6 pkt zwycięzcę niedzielnych zawodów Norwega Daniela-Andre Tandego."Popełniałem tutaj błędy. Na początku nie mogłem rozgryźć tej skoczni. Ostatni skok to była jednak noworoczna petardka, fajerwerk" - ocenił. W drugiej próbie Stoch uzyskał najdłuższą odległość w konkursie - 143 metry."Dzisiaj, o dziwo, czułem dużo mniejszą presję, dużo mniej się denerwowałem niż w Oberstdorfie. Skupiałem się na zadaniu, które miałem do wykonania, na elementach, które miałem wykonać, by skok był dobry" - podkreślił.Stoch nie chciał porównywać swojej obecnej formy do tej, w której był podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku."Nie da się tego porównać. Jestem zupełnie innym zawodnikiem, innym człowiekiem. Mam nadzieję, że dalej będę się rozwijać i czuję, że mogę jeszcze się rozwijać" - zakończył.Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 4 stycznia w Innsbrucku.