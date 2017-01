Turniej Czterech Skoczni. Sędzia Guńka: Stoch dostaje najwyższe noty, bo zasługuje. Oby tak było też w Austrii

Łukasz Jachimiak: Kamil Stoch 57,5 i 57,5 oraz 56,5 i 56,5 - domyśla się pan, co to za liczby?

Z noty 591,2 pkt wypracowanej w tych startach Stoch od sędziów dostał w sumie 228 punktów. O dwa więcej niż Stefan Kraft, który traci do niego 0,8 pkt na półmetku Turnieju Czterech Skoczni, o trzy więcej niż Daniel Andre Tande, trzeci w TCS. Polak jest najwyżej oceniany ze wszystkich zawodników. To rzadka sytuacja, warta zauważenia.

Ale bywało i tak, że przez noty przegrywał, np. z Kraftem. Austriak to równie dobry stylista?

Czego brakuje Stochowi do not marzeń, czyli "20"?

Jak to, przecież narzekacie, że wieże na skoczniach są przestarzałe i widzicie z nich za mało?

W Innsbrucku i Bischofshofen wieże są dobrze ustawione?

Nie boi się pan, że w Austrii Stoch może jednak dostawać niższe noty od Krafta, bo sędziowanie będzie trochę pod faworyta gospodarzy mającego dobre widoki na wygranie imprezy?

Polskiego nie będzie ani jednego?

Myśli pan, że noty sędziowskie w tej edycji TCS mogą się okazać tak ważne, jak w sezonie 2005/2006? Wtedy Janne Ahonen był w sumie lepszy od Jakuba Jandy o 2,5 metra, a ostatecznie obaj zostali zwycięzcami, bo Czech dostał od sędziów o 4,5 pkt więcej.

oczywiście, to noty, jakie Kamil dostał od sędziów w konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Uważam, że wysokie i zasłużone.- Zgadzam się, że rzadka, choć Kamil będąc w swojej najwyższej formie już dostawał najwyższe noty. Tak było w obu olimpijskich konkursach w Soczi. On w optymalnej dyspozycji jest czysty technicznie i ma bardzo czyste lądowanie.- Bardzo dobry, w ogóle trudno powiedzieć, że ktoś ze ścisłej czołówki skacze brzydko. Ale Kamil ma to, czego innym brakuje - on w powietrzu praktycznie zamiera w bezruchu, nie robi żadnych przyruchów, jest przeciągnięty, panuje nad nartami, wszystko idzie płynnie. Kraft też leci ładnie, ale jemu prawie zawsze za tę fazę skoku dawałbym o pół punktu mniej niż Stochowi. Choć oczywiście najważniejsze są elegancki telemark i spokojny odjazd. Na to się patrzy szczególnie, bo przy takich skokach jak 143 m Kamila w Ga-Pa lądowanie telemarkiem jest naprawdę wyczynem.- Jedna narta troszkę mu przez cały lot wisi, bywa, że przy lądowaniu troszkę ta narta mu kantuje, tak jak w drugiej serii w Ga-Pa. Tego nawet czasem w telewizorze nie widać. Ale z wieży sędziowskiej da się zauważyć.- Ale widzimy plecy , bo jesteśmy dość wysoko. Lądowanie przy nowym systemie wiązań jest dla zawodników niekomfortowe, bo jest bardzo krótki sznurek. Oni chcą zrobić wypad ładnie, z kolanem, no i bywa, że wtedy kantuje im narta albo troszkę odjeżdża na bok. Przy dawnym typie wiązań tego problemu nie było. My z wieży to wyłapujemy, bo wieża sędziowska jest przeważnie umieszczona między 60. a 80. metrem. Stamtąd widać czy lądowanie jest za szerokie, jeśli chodzi o tyły, czy narta kantuje. To możemy dobrze ocenić. Ale bywa, że dwie skocznie mają jedną wieżę, więc jest ona bardzo oddalona. Tak jest np. w Lillehammer. Tam jeszcze dodatkowo czasem pojawia się mgła i są bardzo duże problemy, żeby wszystko dobrze zobaczyć. Niby wprowadzili nam monitory do oglądania powtórki telemarku, ale te monitory nie zawsze działają, co któryś skok się zacinają i trzeba uwierzyć swojemu odczuciu i doświadczeniu.- W Innsbrucku trochę przeszkadza kolejka. Ale generalnie nie ma co narzekać, tam wszystko da się dobrze zobaczyć.- Sędziowie powinni być niezależni, austriacki sędzia będzie tylko jeden.- Nie będzie. W tym roku mamy dużo sędziowań na całym świecie, na początku Pucharu Świata byliśmy praktycznie wszędzie, będziemy też na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie będzie nas reprezentował Kazimierz Bafia, już wiemy, że będziemy również za rok na igrzyskach olimpijskich w Pyeongchang, gdzie pojadę albo ja, albo pojedzie Tadeusz Szostak. Na pewno lepiej by było, gdybyśmy w Innsbrucku i Bischofshofen mieli swojego człowieka. Wiem, że tłum ludzi, tysiące gardeł i flag za Austriakami którzy zawsze walczą o zwycięstwo to problem dla sędziów. Takie rzeczy jednak trochę na nas wpływają. Ale wierzę, że Kamila nie skrzywdzą, że dalej będzie doceniany jak w niemieckiej części turnieju. W ogóle widać, jak nasi popracowali nad techniką, bo wysokie noty dostają i Żyła, i Kot, i Hula, i Kubacki.- Janda wtedy dostawał nawet "20", idealnie się wykładał na nartach, przepięknie lądował, to był ideał. I z dynamiką, i ze stylem. Nikt nie miał do sędziów pretensji. Generalnie my się co roku na wiosnę spotykamy, analizujemy wszystko, omawiamy każdą idealną notę. Zdarzają nam się błędy, ale nie karygodne. Trenerzy i zawodnicy zbyt wiele pretensji do nas nie mają. Problem jest w sumie tylko z takimi skoczkami, którzy oszukują przy lądowaniu. Niektórzy się na to nabierają. Na szczęście w Oberstdorfie i Ga-Pa nie widziałem takich ewidentnych pomyłek. Proszę zauważyć, że w Garmisch-Partenkirchen Markus Eisenbichler dostał w drugiej serii po 17 i 17,5 punktu, mimo że skakał u siebie. Dostał tyle, bo na tyle sobie zasłużył. Oby tak sprawiedliwie było do końca.