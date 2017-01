Turniej Czterech Skoczni. Stoch drugi w Ga-Pa i pierwszy na półmetku imprezy!

Zawody w Ga-Pa wygrał Norweg Daniel Andre Tande (138 m i 142 m), który prowadził po pierwszej serii. W drugiej najlepszy był Stoch. Polak poleciał aż na 143. metr i awansował na podium z piątej pozycji.Po pierwszej serii najlepszy z Polaków był Żyła, który skoczył 137 m i zajmował trzecie miejsce. Stoch (135,5 m) plasował się na piątej, a Kot (również 135,5 m) - na szóstej pozycji.W finale Stoch był bezkonkurencyjny. Lot na 143. metr pozwolił mu awansować na drugie miejsce. Podwójny mistrz olimpijski z Soczi wyprzedził m.in. Stefana Krafta. Austriak był po pierwszej serii drugi, miał wyższą notę od Stocha o 3,3 pkt. Czyli w klasyfikacji TCS po trzech z ośmiu skoków zwycięzca z Oberstdorfu był pierwszy, Kamila wyprzedzał o 6,1 pkt.Po drugiej serii konkursu w Ga-Pa liderem turnieju jest już Stoch. Polak ma 0,8 pkt przewagi nad Kraftem i 6,6 pkt nad Tandem, który jest trzeci.Piąte miejsce po połowie 65. TCS zajmuje Żyła, który do Stocha traci 21,2 pkt, a do podium - niespełna 15 punktów. Kot jest ósmy, ale jego strata jest już spora, od Stocha ma notę niższą o 42,7 pkt.Po 20. miejscu w Ga-Pa 19. w klasyfikacji TCS jest Dawid Kubacki, a 16. w Nowy Rok Stefan Hula zajmuje 20. pozycję w niemiecko-austriackiej imprezie.Kolejny konkurs 4 stycznia w Innsbrucku. Poprzedzą go kwalifikacje zaplanowane na 3 stycznia