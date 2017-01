Tour de Ski - drugie etapowe zwycięstwo Ustiugowa

Trzeci był kolejny reprezentant kraju fiordów Didrik Toenseth - 2,3 s straty.Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na start zdecydował się Maciej Staręga. Specjalizujący się w sprintach zawodnik UKS Rawa Siedlce zajął 69. miejsce. Do Ustiugowa stracił 2.30,2.Poniedziałek jest dniem przerwy, a we wtorek w niemieckim Oberstdorfie panowie będą rywalizowali w biegu łączonym na 20 km. Zmagania zakończą się 8 stycznia w Val di Fiemme we Włoszech tradycyjną wspinaczką na stok Alpe Cermis.W klasyfikacji generalnej cyklu Ustiugow ma 18,9 s przewagi nad Sundbym. Trzeci Kanadyjczyk Alex Harvey traci do lidera już blisko minutę.1. Siergiej Ustiugow (Rosja) 24.50,02. Martin Johnsrud Sundby ( Norwegia ) strata 1,9 s3. Didrik Toenseth (Norwegia) 2,34. Sjur Roethe (Norwegia) 3,35. Dario Cologna (Szwajcaria) 5,56. Matti Heikkinen (Finlandia) 5,6...69. Maciej Staręga (Polska) 2.30,21. Siergiej Ustiugow (Rosja) 26.26,22. Martin Johnsrud Sundby (Norwegia) strata 18,9 s3. Alex Harvey (Kanada) 59,6...65. Maciej Staręga (Polska) 3.48,2