Bogdan Tuszyński nie żyje. Legendarny dziennikarz sportowy miał 84 lata

Urodził się 4 lipca 1932 roku w Łodzi . W latach 1951-52 pełnił funkcję redaktora "Przeglądu Sportowego". Potem, aż do 1981 roku pracował w redakcji sportowej Polskiego Radia. Był pomysłodawcą Studia S-13, w którym relacjonowano na żywo przede wszystkim mecze polskiej ligi piłkarskiej.Tuszyński jest autorem ponad 30 publikacji. Najbardziej znane i cenione to m.in. "Polscy olimpijczycy XX wieku", "70 lat Tour de Pologne", "Ostatnie okrążenie Kusego".Dwukrotny laureat Złotego Wawrzynu Olimpijskiego ( 1994 , 2000) zasłynął przede wszystkim z tras Wyścigu Pokoju. Pierwszą transmisję prowadził w 1955 roku, przy ostatniej pracował w 1980.- Całe życie poświęciłem, aby promować i rozwijać kolarstwo w kraju; to było moje dziecko - powiedział PAP tuż przed 80. urodzinami.