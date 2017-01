Liga hiszpańska. Nasri przyjął doping?

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC ???? pic.twitter.com/bfDNeM5vQu — Drip Doctors (@DripDoctors) 27 grudnia 2016

Nasri gra w Sevilli na wypożyczeniu z Manchesteru City. Były reprezentant Francji jest jednym z najlepszych zawodników zespołu, który w tabeli Primera Division ustępuje tylko Realowi Madryt i Barcelone. Przerwę w rozgrywkach Nasri postanowił spędzić w USA. W Los Angeles skorzystał z usług firmy Drip Doctors, która specjalizuje się w zabiegach regenerujących organizm. Klinika pochwaliła się wizytą znanego piłkarza.Nasri odpowiedział, że zapewniono mu również "pełną obsługę seksualną", o co zadbała pielęgniarka ze zdjęcia. Tego wpisu na Twitterze zawodnika już nie ma, jest za to informacja, że konto na jakiś czas przejęli hakerzy i to oni opublikowali taką wiadomość.Ale to nie koniec problemów Francuza. Okazuje się, że piłkarz poddał się infuzji, czyli przyjął do organizmu płyny drogami innymi niż naturalne. A to może łamać reguły WADA, czyli Światowej Agencji Antydopingowej. Na stronie Drip Doctors infuzja jest opisana jako litrowe nawodnienie organizmu zwalczające bakterie i wirusy, tymczasem WADA pozwala na infuzję, ale tylko w trakcie zabiegów hirurgicznych, hospitalizacji i badań klinicznych.Hiszpańska Komisja Antydopingowa podkreśla, że nie chce o nic oskarżać piłkarza, ale już wszczęła dochodzenie, by sprawdzić czy poddając się infuzji nie zastosował dopingu. Jeśli okaże się, że go przyjął, zostanie zdyskwalifikowany.