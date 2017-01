NHL. Blue Jackets blisko rekordu Penguins

To był mecz dwóch rewelacyjnie spisujących się ostatnio zespołów, bo przed jego rozpoczęciem Wild mieli na koncie 12 kolejnych triumfów. Nigdy wcześniej w NHL, ani żadnej innej zawodowej lidze w USA (koszykarskiej NBA, baseballowej MLB i futbolowej NFL) nie doszło do konfrontacji drużyn z takimi seriami.Od początku skuteczniej grali goście, którzy na początku drugiej tercji prowadzili już 3:0. Dwa gole zdobył Cam Atkinson, a jednego dołożył Jack Johnson. Później na listę strzelców wpisał się jeszcze Seth Jones. Dla Wild trafiali natomiast Fin Mikael Granlund i Jason Zucker."Niebieskim Kurtkom" brakuje jeszcze dwóch zwycięstw do wyrównania osiągnięcia "Pingwinów" z lat 1992 /1993. We wtorek hokeiści z Columbus podejmą Edmonton Oilers.- Nie rozmawiam z zawodnikami o serii. Myślę, że wiedzą, dzięki czemu udaje nam się ją kontynuować. Po prostu każdego dnia ciężko pracujemy. To jest najważniejsze - podkreślił trener Blue Jackets John Tortorella, który objął drużynę na początku cyklu 2015/16.W poprzednim sezonie jego podopieczni byli jedną z najsłabszych drużyn, a teraz są najlepsi. O punkt wyprzedzają broniących Pucharu Stanleya Penguins, którzy rozegrali o trzy mecze więcej.Kolejnego gola i asystę na swoim koncie zapisał Jaromir Jagr. 44-letni Czech w ten sposób przyczynił się do wyjazdowej wygranej Florida Panthers z Dallas Stars 3:1.Jagr jest trzecim najlepszym strzelcem w historii NHL. W klasyfikacji kanadyjskiej, obejmującej gole i asysty, zajmuje drugie miejsce. Natomiast w zestawieniu samych asyst jest piąty.1. Wayne Gretzky 894 bramki2. Gordie Howe 8013. Jaromir Jagr 7564. Brett Hull 7415. Marcel Dionne 7316. Phil Esposito 7177. Mike Gartner 7088. Mark Messier 6949. Steve Yzerman 69210. Mario Lemieux 6901. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty)