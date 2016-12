Liga angielska. Historyczny wyczyn Chelsea, Liverpool górą w hicie, Boruc wygrał z Fabiańskim

Dotychczas rekord trzynastu kolejnych wygranych w jednym sezonie Premier League należał do Arsenalu i był ustanowiony 15 lat temu. Teraz lokalny rywal wyrównał to osiągnięcie. W sobotę dwie bramki dla londyńczyków zdobył Willian, a po jednej Gary Cahill i lider klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy Diego Costa (łącznie 14 goli). Trafienia dla Stoke City zaliczyli Bruno Martins Indi i Peter Crouch.Podopieczni trenera Antonio Conte od 1 października sięgają po komplet punktów. W tabeli mają ich obecnie 49 i są zdecydowanymi liderami.W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 19. kolejki wicelider Liverpool podejmował trzeci Manchester City. Podopieczni Juergena Kloppa na prowadzenie wyszli już w 8. minucie spotkania za sprawą Georginio Wijnalduma i utrzymali ten wynik do końca zawodów. The Reds do pierwszej Chelsea tracą po tej kolejce 6 punktów, a Obywatele 10.Wciąż nie wiedzie się drużynie Swansea City, w której zwolniono niedawno amerykańskiego trenera Boba Bradleya. Ostatnie w tabeli "Łabędzie", z Łukaszem Fabiańskim w składzie, uległy u siebie 0:3 AFC Bournemouth, którego bramki strzegł Artur Boruc.Polskiego golkipera pokonali w pierwszej połowie Benik Afobe i Ryan Fraser, a w końcówce spotkania Joshua King. Piłkarze Swansea pozostali z 12 punktami, Bournemouth ma 24 (10. miejsce).Problemy w sobotę miał szósty w tabeli Manchester United, który od 67. minuty przegrywał u siebie z Middlesbrough 0:1. Gospodarzy uratowała jednak skuteczność francuskich piłkarzy. W końcówce spotkania - w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund - bramki zdobyli Anthony Martial i precyzyjnym strzałem głową Paul Pogba.Leicester City, znów bez Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego w kadrze, wygrał u siebie z West Hamem 1:0 po golu powołanego na Puchar Narodów Afryki Algierczyka Islama Slimaniego.