Tenis. Jerzy Janowicz bliski nawiązania współpracy z wybitnym trenerem? "Dokonałem wyboru"

Jerzy Janowicz chce jak najszybciej zapomnieć o mijającym roku. Polski tenisista zagrał zaledwie w kliku turniejach. Niekończące się problemy ze zdrowiem zahamowały jego rozwój. 26-latek spadł do trzeciej setki rankingu najlepszych singlistów świata. A przecież niedawno zapowiadał, że jego celem jest najlepsza dziesiątka rankingu ATP. - Ten rok można wyciąć z kalendarza - powiedział w rozmowie z Markiem Furjanem.Nowy rok i nowy sezon, to jednak nowe nadzieje. A w obozie Polaka szykują się wielkie zmiany. Janowicz przyznał, że jest bliski nawiązania współpracy z Guenterem Bresnikiem. Problem polega na tym, że szczegółowych rozmów z Austriakiem jeszcze nie było. - Nie znamy szczegółów. W Australii musimy znaleźć dłuższą chwilę, usiąść na pogawędkę i domówić szczegóły - powiedział Janowicz.Bresnik obecnie współpracuje z Dominikiem Thiemem, ósmym tenisistą świata. I nie ma wątpliwości, że 55-letni szkoleniowiec najwięcej uwagi będzie poświęcał swojemu rodakowi. Janowicz miałby być tylko dodatkiem. - Bresnik będzie podróżował głównie z Thiemem - przyznał Polak. Ale współpraca z austriackim trenerem ma pomóc 25-letniemu Polakowi powrócić do poważnej rywalizacji ze światową czołówką tenisistów.- To jest jeden z najwybitniejszych trenerów pracujących obecnie w Tourze i na pewno można się od niego dużo nauczyć. Współpraca z takim trenerem nie będzie łatwa, ale owocna. Była też druga opcja, brana pod uwagę w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale wybór został dokonany - powiedział Janowicz.Polak nowy sezon rozpocznie 9 stycznia w Auckland. Przygotowania do niego rozpoczęły się optymistycznie. Janowicz wygrał prestiżową imprezę challengerową. Po drodze pokonał pięciu rywali i udowodnił samemu sobie, że potrafi. To klucz do sukcesu. Tym bardziej, że nadchodzącym sezonie 26-letni Polak będzie musiał pokazać, że jego marzenia o najlepszej dziesiątce rankingu ATP nie są tylko wirtualną rzeczywistością.Cała rozmowa Marka Furjana z Jerzym Janowiczem do przeczytania TUTAJ.