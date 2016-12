NBA. Siódme w sezonie triple-double Hardena, pierwsze Duranta

Harden zdobył 30 punktów oraz zaliczył 13 zbiórek i 10 asyst. Jednak do imponującego zwycięstwa zespołu Rockets (trzeciego z rzędu) przyczynił się również w dużej mierze Montrezl Harrell, który wchodząc z ławki rezerwowych zdobył 29 punktów (najwięcej w karierze).W drużynie gości pauzował Chris Paul, który narzeka na uraz ścięgna Achillesa w lewej nodze. W środowym meczu z New Orleans Pelicans (98:102) wrócił do gry po trzech meczach przerwy, ale uraz odnowił się.Pierwsze w tym sezonie, a ósme w karierze tzw. triple-double zaliczył Durant. Poprzednim razem dokonał tego 10 grudnia 2015 roku. W piątkowym spotkaniu z Dallas Mavericks (108:99) Durant zdobył 19 punktów oraz zaliczył 11 zbiórek i 10 asyst.Najwięcej punktów w karierze zdobył natomiast Isaiah Thomas. Rozgrywający Boston Celtics w sumie zdobył 52 punkty, z czego 29 w czwartej kwarcie. Tym samym ustanowił klubowy rekord zdobytych punktów w jednej kwarcie."To było szaleństwo. Czegoś takiego jak w czwartej kwarcie nigdy wcześniej nie doświadczyłem" - powiedział Thomas po piątkowym zwycięstwie z Miami Heat 117:114.W innym spotkaniu Washington Wizards wygrali u siebie z Brooklyn Nets 118:95. Marcin Gortat zdobył 19 punktów i miał 13 zbiórek. To było dziewiąte zwycięstwo z ostatnich dwunastu spotkań "Czarodziei", którzy z bilansem 16-16 awansowali na siódme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.