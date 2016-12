Premier League. Mark Clattenburg przeniesie się do Chin?

Jak poinformowały angielskie media Chińczycy chcą sprowadzić do swojej ligi piłkarskiej najlepszego sędziego 2016 roku - Marka Clattenburga.41-letni Anglik ma reputację jednego z najlepszych sędziów na całym świecie. W 2016 roku sędziował najważniejsze mecze w Europie: finał Euro 2016 i Ligi Mistrzów.Clattenburg zaprzeczył jednak, jakoby miała pojawić się oficjalna oferta. - Nie otrzymałem oferty, ale jeśli ją otrzymam, to na pewno rozważę przenosiny - powiedział Mark Clattenburg. Chiny z pewnością chcą rozwijać swoją piłkę . Widać to po ich działaniach. Wciąż mam ważny kontrakt z Premier League , ale muszę mieć na uwadze swoją przyszłość.- Pieniądze nie są tu najważniejsza. Chodzi o rozwój i robienie czegoś nowego. Może zajmę się rekrutacją arbitrów? Podobnie zrobił Howard Webb, który pomaga rozwijać sędziowanie w Arabii Saudyjskiej. Poziom sędziowania musi iść w parze z poziomem piłkarskim. To ważny element świata futbolu - dodał Anglik.