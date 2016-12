Ekstraklasa. Śląsk Wrocław porozumiał się z Janem Urbanem

tiadi godzinę temu 0

Coraz czesciej odnosze wrazenie, ze warsztat trenerski rotowanych nazwisk w ogole nie ulega zmianie rozwojowej. Zostaja na dluzej tylko tam, gdzie szczesliwie trafia na zawodnikow pasujacych do ich ulubionej taktyki, nic elastycznosci. Dotyczy to przede wszystkim doswiadczonych ekstraklasa trenerow, ktorzy doskonale wiedza jakimi zasadami rzadzi sie to hermetyczne srodowisko: W jednym miejscu tonie by za chwile jak to truchlo wyplynac w innym. Nie rozumiem dlaczego tak rzadko stawia sie na mlodych profesjonalnie ksztalconych trenerow. Czeka sie az zdobeda doswiadczenie, tyle, ze praca asystenta czy czlonka sztabu, gdy odpowiedzialnosci nie ponosi sie za grosz, g. daje. Bedziemy miec niedlugo grupe panow trenerow z dyplomami w mocno srednim wieku i totalnie bezuzytecznymi na najwyzszym poziomie rozgrywkowym. Cos jak mityczne wymagania: rok o studiach 30 lat doswiadczenia