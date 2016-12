ZDF: Stoch i Kraft faworytami do wygrania Turnieju Czterech Skoczni

Polak z Austriakiem stoczyli w piątek zażarty bój o triumf w inaugurującym Turniej Czterech Skoczni konkursie. Zaczęło się jeszcze podczas serii próbnej, którą obaj skoczowie wygrali ex aequo. Po pierwszej serii konkursu stało się już jasne, że to między tą dwójką prawdopodobnie rozstrzygną się losy zawodów. Kraft skoczył 139 metrów, a Stoch wylądował dwa metry bliżej, tracąc do rywala 4,3 pkt. W finałowej próbie o pół metra lepszy był Stoch (135 m) i ostatecznie przegrał z Kraftem o 2,8 pkt. Dziennikarze niemieckiej telewizji ZDF są zgodni, że ta dwójka zdominowała konkurs w Oberstdorfie. Co więcej, może też być kluczowa w walce o wygranie całego turnieju.- Kamil zaprezentował kapitalną technikę - komplementował reprezentanta Polski Toni Innauer, ekspert ZDF i mistrz olimpijski z Lake Placid. - On wykonał wielką pracę latem. Celem było osiągnięcie formy, która pozwoli na oddawanie trzech równych, dalekich skoków. I to widzieliśmy w Oberstdorfie - tłumaczył na antenie ZDF trener polskiej kadry Stefan Horngacher.Kamil Stoch wciąż jest czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale do trzeciego Krafta traci tylko 28 punktów, a drugiego Daniela Andre Tande o "oczko" więcej. Większą stratę ma do lidera cyklu, Domena Prevca - 142 pkt - który w Oberstdorfie akurat zawiódł, plasując się na odległym, 26. miejscu.Kolejny konkurs Turnieju Czterech Skoczni już 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen. Wszyscy liczymy na Kota i Stocha, ale to inny Polak może być najlepszy w TCS!