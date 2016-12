Marc Bartra: Thomas Tuchel byłby idealnym trenerem dla Barcelony

Tym trenerem, zdaniem Bartry, jest Thomas Tuchel, od 2015 roku zasiadający na ławce szkoleniowej Borussii Dortmund . W swoim pierwszym sezonie w BVB zakończył zmagania w Bundeslidze na 2. miejscu i dotarł ze swoim zespołem do finału Pucharu Niemiec.- Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, ale Tuchel byłby idealny. Jego treningi bardzo przypominają te, które odbywałem w Barcelonie, podobnie jak preferowany styl gry . Nadawałby się - stwierdził w rozmowie z katalońskim dziennikiem "Sport".Bartra przeszedł z Barcelony do Borussii latem 2016 roku za około osiem milionów euro. W tym sezonie rozegrał w barwach BVB 17 meczów, strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.