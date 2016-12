Liga hiszpańska. Prandelli rozstał się z Valencią

Pierwotnie umowa miała obowiązywać do końca sezonu 2017 /18."Nietoperze" wygrały pierwszy mecz pod wodzą włoskiego trenera (2:1 ze Sportingiem Gijon), ale nie odniosły zwycięstwa w siedmiu kolejnych spotkaniach ligowych.59-letni Włoch, który ma bogate doświadczenia we rodzimej ekstraklasie, pracował m.in. w Atalancie Bergamo, Romie, Fiorentinie czy Parmie, w lidze hiszpańskiej debiutował w Walencji. Z drużyną narodową Italii dotarł do finału Euro 2012 , turnieju odbywającego się w Polsce i na Ukrainie, ale jego podopieczni przegrali w Kijowie z Hiszpanią 0:4.