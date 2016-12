Co z przyszłością Radostina Stojczewa?

Stojczew to jeden z najlepszych trenerów świata. Po tym, jak zgłosił swoją kandydaturę do pracy z reprezentacjami Polski i Rosji, mało kto przypuszczał, że nikt go nie wybierze. Jednak Rosjanie nie chcą zatrudniać obcokrajowca, a PZPS zdecydował się na Ferdinando De Giorgiego.Niespodziewanym faworytem do "przejęcia" 47-latka stał się Iran. Krążyły plotki, że współpraca jest już przesądzona, ale Stojczew po dokładnym zapoznaniu się kadrą Persów stwierdził, że nie jest w stanie zagwarantować żadnych sukcesów. Nieoficjalnie mówi się, że odmowa była spowodowana szansą objęcia Cucine Lube Civitanova.We włoskim klubie pracuje aktualnie Gianlorenzo Blengini, który jest również pierwszym trenerem męskiej reprezentacji Włoch. Po srebrnym medalu na igrzyskach olimpijskich w Rio włoska federacja chce przedłużyć z nim kontrakt i nalega, by skupił się wyłącznie na pracy z kadrą. Wielce więc prawdopodobne, że po sezonie odejdzie z Lube, a najlepszym jego następcą będzie właśnie Stojczew.Iran natomiast wciąż szuka trenera dla swojej reprezentacji. Po odmowie Andrei Anastasiego, Ferdinando De Giorgiego i Radostina Stojczewa głównym faworytem wydaje się być Mauro Berruto.