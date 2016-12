UFC. Brazylijka kolejną rywalką Joanny Jędrzejczyk?

Menadżer Jessiki Andrade, Tiago Okamura, zapewnia, że jego podopieczna jest w stanie pokonać Polkę.- Jessica jest gotowa na Joannę. Zdążyła zebrać cenne doświadczenie, ma silną psychikę i sama czuje się silna, szybka i zdrowa. W tej chwili może się zmierzyć z każdym i z każdym powinna sobie poradzić - powiedział w rozmowie z Cagesiders.Zarówno Andrade, jak i jej menadżer doskonale znają polską mistrzynię. Brazylijka pomagała Jędrzejczyk w przygotowaniach do walki z Claudią Gadelhą, a Okamura reprezentował do niedawna jej interesy.Na pytanie dziennikarza o walkę z Jędrzejczyk, Andrade odpowiedziała, że się zgodzi, ale stawia jeden warunek. Chodzi o pieniądze.- Nie interesuje mnie kiedy i gdzie, ale ile pieniędzy otrzymam. Tym bardziej, że wcześniej nie będę miała innej walki. Ja nigdy nie odmawiam nikomu w UFC, tak samo jest tym razem. Joanna jeszcze nie walczyła z kimś takim jak ja. Każdy boi się jej ciosów, ale ja mogę przyjąć ich dziesięć, a sama oddam dwa razy więcej. Jeśli to pomoże mi wygrać, zniosę każdy ból - powiedziała 25-latka.Ostatnią walkę Andrade stoczyła we wrześniu , pokonując w pierwszej rundzie Joanne Calderwood. Jędrzejczyk w listopadzie wygrała po jednogłośnej decyzji sędziów z Karoliną Kowalkiewicz.