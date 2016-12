TCS. Kamil Stoch drugi w Oberstdorfie! Stefan Kraft zwycięzcą

Falstart lidera i wielki Stoch

Zabrakło niewiele

W piątkowych zawodach startowało siedmiu Polaków i jeszcze przed rozpoczęciem konkursu mogliśmy być pewni udziału jednego z naszych reprezentantów w drugiej serii. Jan Ziobro znalazł się w parze z Piotrem Żyłą. Największe oczekiwania kibice mieli jednak wobec Kamila Stocha, najwyżej z Polaków klasyfikowanego skoczka w "generalce" Pucharu Świata (4. miejsce). Apetyty fanów zawodnik z Zakopanego jeszcze mocniej rozbudził po poprzedzającej zmagania serii próbnej, w której był pierwszy ex aequo ze Stefanem Kraftem - nasz as osiągnął odległość 135,5 metra, najlepszą na treningu.Zawody rozpoczęły się dla podopiecznych Stefana Horngachera bardzo obiecująco. Najpierw Stefan Hula (129 m) pokonał w parze Andreasa Stjernena, a potem Dawid Kubacki (129,5 m), mimo krótszego od Jegienija Klimowa skoku, niemal zapewnił sobie awans do drugiej serii jako szczęśliwy przegrany. Gorzej niestety poszło Klemensowi Murańce. 22-letni zakopiańczyk uzyskał zaledwie 119 m i z kretesem przegrał z Cene Prevcem, który wylądował ponad 13 metrów dalej. W polskiej parze, w której Ziobro rywalizował z Żyłą, również zabrakło emocji - mistrz kraju skoczył 133 m, co w zupełności wystarczyło mu do pokonania rodaka (115 m).Nim zobaczyliśmy próby Macieja Kota i Kamila Stocha, na belce startowej pojawił się lider klasyfikacji generalnej PŚ, Domen Prevc. 17-letni Słoweniec zawiódł, skacząc tylko 124,5 m, co dało mu miejsce dopiero w trzeciej dziesiątce i już na starcie mocno skomplikowało sytuację Słoweńca w kontekście walki o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.Zgodnie z planem do drugiej serii awansowali także Kot i Stoch. Obaj bez problemu poradzili sobie ze swoimi rywalami, Jarkko Maeaettae i Andersem Fannemelem, oddając odpowiednio skoki na odległość 129,5 i 137 m (druga odległość w pierwszej serii).Wysoką dyspozycję z serii próbnej potwierdził w konkursie Stefan Kraft. Austriak przeskoczył skocznię, osiągając 139 metrów (punkt HS wynosi 137 m) i kończąc pierwszą serię na czele klasyfikacji, o 4.3 pkt wyprzedzając drugiego Stocha. Na trzeciej lokacie uplasował się kolejny z Austriaków, Michael Hayboeck (135 m), a tuż za nim Markus Eisenbichler (135 m) i Piotr Żyła (133 m). Na 11. miejscu po pierwszym skoku był Maciej Kot , 13. Dawid Kubacki, 16. Stefan Hula, 40. Klemens Murańka, a 42. Jan Ziobro.W finałowej serii z dalszego, 9. miejsca czołówkę atakował Daniel Andre Tande, który z obniżonego rozbiegu (z 6. belki) skoczył aż 138 metrów. Pozwoliło to Norwegowi awansować o 5 pozycji. Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się ostatecznie między Hayboeckiem, Stochem a Kraftem. Pierwszy z Austriaków uzyskał 133 metry, ale z prowadzenia nie cieszył się długo. Skaczący po nim Stoch wylądował dwa metry dalej i wysoko zawiesił poprzeczkę Kraftowi. Zwycięzca 63. TCS presję jednak wytrzymał i choć skoczył pół metra bliżej niż Polak, wygrał pierwszy konkurs turnieju.Swoich pozycji w drugiej serii nie zdołali poprawić pozostali Polacy. Żyła zakończył zawody na 7. miejscu (133 m w drugiej próbie), Kot 12. (133 m), Kubacki 16. (131 m), Hula 18. (128,5 m).Kolejny konkurs TCS już 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen.1. Stefan Kraft, 308 pkt2. Kamil Stoch, 305.2 pkt3. Michael Hayboeck, 296.2 pkt4. Daniel Andre Tande, 295.4 pkt5. Manuel Fettner, 294.9 pkt6. Markus Eisenbichler, 293.1 pkt7. Piotr Żyła, 291,9 pkt8. Cene Prevc, 284.4 pkt9. Jurij Tepes, 283.2 pkt10. Peter Prevc, 281.8 pkt- - -12. Maciej Kot, 278.9 pkt16. Dawid Kubacki, 273.8 pkt18. Stefa Hula, 268.0 pkt40. Klemens Murańka42. Jan Ziobro