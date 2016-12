Znamy dokładny terminarz mistrzostw Europy siatkarzy

Biało-Czerwonych poprowadzi nowy trener, Ferdinando De Giorgi, który postara się powtórzyć wynik z ostatnich mistrzostw świata. Wtedy jeszcze pod wodzą Stephane'a Antigi w meczu otwarcia pokonaliśmy właśnie Serbów, również na Stadionie Narodowym W turnieju weźmie udział 16 drużyn, które są przydzielone do czterech grup. Każda grupa będzie się mierzyć w innym mieście: w Szczecinie wystąpią Włosi, Niemcy, Czesi i Słowacy, w Krakowie Rosjanie, Bułgarzy, Hiszpanie i Słoweńcy, w Katowicach Francja, Belgia, Turcja i Holandia, a w Gdańsku (pomijając mecz w Warszawie ) Polacy, Serbowie, Finowie i Estończycy. Wszystkie mecze odbędą się o godzinie 17:30 lub 20:30.Faza grupowa będzie trwała pięć dni, a po niej, 29 sierpnia nastąpi jeden dzień przerwy. Następnie rozpocznie się faza pucharowa, w której najpierw będą się mierzyły drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsca w swoich grupach, odpowiednio A i C oraz B i D. Zwycięzcy tych spotkań dołączą do grona ćwierćfinalistów. Najlepsza ósemka mistrzostw Starego Kontynentu będzie walczyć o półfinały w czwartek 31 sierpnia. Piątek jest dniem wolnym, a w weekend w krakowskiej Tauron Arenie rozegra się walka o medale. Najpierw w sobotę odbędą się półfinały, a w niedzielę mecz o trzecie miejsce i finał.Pierwsze mecze reprezentacji Polski:Polska - Serbia - 24 sierpnia 2017 , godz. 20:30, PGE Narodowy w WarszawiePolska - Finlandia - 26 sierpnia 2017, godz. 20:30, Ergo Arena w GdańskuPolska - Estonia - 28 sierpnia 2017, godz. 20:30, Ergo Arena w Gdańsku