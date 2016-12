Transfery. Oficjalnie: Artur Jędrzejczyk znowu piłkarzem Legii Warszawa!

Legia na swojej oficjalnej stronie internetowej ogłosiła, że doszła do porozumienia z FK Krasnodar w kwestii transferu Artura Jędrzejczyka. 29-letni obrońca w Warszawie ma pojawić się 4 stycznia . Wtedy przejdzie testy medyczne i podpisze z nowym-starym klubem czteroletni kontrakt."Jędza" zawodnikiem Legii zostanie po raz trzeci. Po raz pierwszy został w 2006 roku. Siedem lat później odszedł do FK Krasnodar (za 2,2 mln euro), by rok temu wrócić na Łazienkowską, gdzie w ramach wypożyczenia występował w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu - walnie przyczyniając się do mistrzostwa oraz Pucharu Polski zdobytego przez Legię.Teraz Jędrzejczyk trafia do Legii na zasadzie transferu definitywnego (kosztował ok. 1 mln euro). Jego powrót planowany był już od dłuższego czasu. Ma też związek z tym, że z klubu lada chwila odejdzie Bartosz Bereszyński , który ma podpisać kontrakt z Sampdorią Genua.Jędrzejczyk w barwach Legii rozegrał w sumie 125 meczów i zdobył w nich pięć bramek. Teraz ma występować przede wszystkim na prawej obronie, ale w razie potrzeby może zagrać również jako stoper lub po lewej stronie defensywy.