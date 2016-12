Legia Warszawa. Bartosz Bereszyński o krok od Sampdorii Genua

Bartosz Bereszyński dogadał się z Sampdorią Genua. Informują o tym również włoskie media. Konkretnie dziennikarz Gianluca Di Marzio, który uchodzi za wybitnego znawcę piłkarskiego rynku transferowego. Di Marzio pisze o tym, że dla Sampdorii pozyskanie Bereszyńskiego jest istotne, bo z klubem żegna się inny prawy obrońca Pedro Pereira (odchodzi do Benfiki Lizbona).Bereszyński w Sampdorii występować będzie razem z Karolem Linettym. Co ciekawe obu piłkarzy reprezentuje ta sama agencja menedżerska - Fabryka Futbolu. Legia na transferze swojego obrońcy chce zarobić ok. 2 mln euro. I wszystko wskazuje na to, że zarobi. W piątek przed południem usłyszeliśmy w klubie, że negocjacje idą zgodnie z planem i jeśli nie zdarzy się nic nadspodziewanego, to transfer powinien zostać dopięty w ciągu kilku najbliższych dni.Za tym, że na Łazienkowskiej pogodzono się już z odejściem Bereszyńskiego, przemawia też pozyskanie Artura Jędrzejczyka - więcej TUTAJ Bereszyński to były zawodnik Lecha Poznań . Na Łazienkowską trafił zimą 2013 r. Kosztował 100 tys. euro, a w Legii traktowano go wówczas jako inwestycja na przyszłość. Stało się inaczej. Jan Urban w pół roku stworzył z Bereszyńskiego jednego z najlepszych prawych obrońców w lidze.Obecny sezon jest dla niego wyjątkowo udany. Po dobrych występach w Lidze Mistrzów prawy obrońca nie tylko zwrócił na siebie uwagę zagranicznych skautów, ale też selekcjonera Adama Nawałki , który powołał go do reprezentacji na listopadowe mecze z Rumunią i Słowenią.