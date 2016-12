Carlo Ancelotti znalazł sposób na Roberta Lewandowskiego

Jesienią Lewandowski miał problem ze zdobywaniem bramek. Dopiero w ostatnich tygodniach wrócił do swojej najwyższej dyspozycji strzelając gole w meczach z Mainz, Atletico, Wolfsburgiem i RB Lipsk.- Rummenigge powiedział Lewandowskiemu, że strzeli dwie bramki w meczu z Wolfsburgiem i tak się stało - mówił Ancelotti monachijskiej "Tages Zeitung".- Poprosiłem go, żeby częściej rozmawiał z Lewandowskim, na pewno to nie zaszkodzi - dodał trener Bayernu. "Tages Zeitung" umowę Ancelottiego z Rummenigge nazywa "paktem".Po 16. kolejkach Bundesligi Bayern jest liderem z trzema punktami przewagi nad RB Lipsk. Lewandowski z 12 bramkami jest na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców. Przed nim są tylko Aubameyang z Borussii Dortmund (16 trafień) i Modeste z FC Koeln (13).Łącznie z Ligą Mistrzów Lewandowski strzelił już 17 goli w tym sezonie. W reprezentacji Polski w meczach el. MŚ 2018 ma siedem trafień w czterech meczach.