Kazimierz Kapustka: Bartek jest zdenerwowany, ale nie załamany

Kapustka latem przeszedł z Cracovii do Leicester, czyli drużyny mistrza Anglii. Na debiut w oficjalnym meczu cały czas czeka, zdecydowaną większość meczów swojej drużyny ogląda z trybun, szanse dostaje w drużynie do lat 23.Wiedziałem, że będzie miał trudno, ale sądziłem, że jakąś szansę występu otrzyma i będzie miał okazję do porównań. Czy będzie musiał jeszcze mocno pracować, czy jest już niedaleko od składu? Niestety, na razie nie wie, w którym miejscu stoi. Trenuje, mówię mu, by się nie załamywał, bo trzeba się pokazywać na zajęciach. Czas pokaże, jak będzie - mówił ojciec Kapustki - Z pewnością jest sfrustrowany tą sytuacją. Gdyby zagrał i zobaczył, że mu brakuje wiele, to by go to dodatkowo motywowało. A teraz to nie ma znaczenia, że on pracuje na sto procent. Syn jest zdenerwowany, ale nie załamany - dodał.- Radziłem mu, by szczerze porozmawiał z trenerem. Nie wiem, czy szkoleniowiec jest do końca z nim szczery. Jak czytam, twierdzi, że niewiele Bartkowi brakuje. Dał mu szansę w sparingu z Barceloną. Myślałem, że będzie dobrze, a tymczasem jest inaczej. Trzeba uzbroić się w cierpliwość - zaznaczył.Jego zdaniem taki stan rzeczy można akceptować do czerwca . Jeśli syn miałby nadal być pomijany w pierwszej drużynie, powinien przemyśleć zmianę klubu. Jest też możliwe, że Kapustka w trakcie zimowego okna transferowego zostanie wypożyczony. - Z tego, co się orientuję, to tylko do klubów z I ligi angielskiej - powiedział.