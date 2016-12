300 mln euro za Cristiano Ronaldo!

- 300 mln euro dla Real Madryt i ponad 100 mln euro rocznie dla piłkarza od chińskiego klubu - tak opisywał ofertę Mendes w Sky Sports Italia. Dodał od razu, że Ronaldo ofertę niemal natychmiast odrzucił, mimo że kontrakt uczyniłby go nie tylko najlepiej opłacanym graczem świata, ale i transfer przebiłby blisko trzykrotnie dotychczasowy rekord.- Pieniądze to nie wszystko. Hiszpański klub to jego życie - stwierdził.Ronaldo w Realu gra od 2009 roku. Z klubem, z którym dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, w listopadzie przedłużył kontrakt do 2021 roku i przebąkuje o tym, że "Królewscy" mogą być jego ostatnią drużyną przed emeryturą.Chińskie kluby przypuściły prawdziwą ofensywę na gwiazdy europejskich lig. W ostatnich tygodniach za niebotyczne sumy do tamtejszej ligi przeszli m.in. Oscar oraz Carlos Tevez i będą zarabiać też gigantyczne pieniądze. Argentyńczyk ma być najlepiej opłacanym piłkarzem świata z zarobkami rocznymi sięgającymi nawet 40 mln euro.