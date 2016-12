NBA. Yao Ming szóstym graczem Houston Rockets z zastrzeżonym numerem

36-letni Chińczyk, który w 2011 r. zakończył przedwcześnie karierę z powodu kłopotów ze zdrowiem, we wrześniu został wybrany do Galerii Sław NBA Przed Mingiem zaszczytu zastrzeżenia numeru dostąpili w "Rakietach" Calvin Murphy (23), Rudy Tomjanovich (45), Hakeem Olajuwon (34), Clyde Drexler (22) i Moses Malone (24).Yao Ming to jeden z najwyższych zawodników w historii NBA (229 cm). Wybrany z numerem 1 draftu w 2002 roku w pierwszych trzech sezonach opuścił jedynie dwa spotkania i uzyskał status gwiazdy ligi. W karierze zdobywał średnio 19,0 pkt, miał 9,2 zbiórek i 1,2 bloków w meczu. Osiem razy był wybierany do Meczu Gwiazd.- Wszystko co osiągnąłem zawdzięczam Rockets i dziękuję ludziom z tego miasta i klubu za to, co dla mnie zrobili. Od pierwszego do ostatniego dnia w Houston czułem się tak samo wspaniale - powiedział Ming, obecnie prezydent koszykarskiego klubu Szanghaj Sharks i jednocześnie biznesmen zajmujący się produkcją wina.