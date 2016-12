MŚ piłkarzy ręcznych. Piotr Wyszomirski nie zagra we Francji

W czwartek czterech zawodników reprezentacji Polski przeszło koordynowane przez lekarza kadry Tomasza Owczarskiego badania kontrolne w poznańskiej klinice Rehasport. Jak się okazało, Wyszomirski zjawił się na zgrupowaniu kadry w Kielcach z urazem kolana, a badanie USG wykazało uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej.Syprzak stawił się na zgrupowaniu z opóźnieniem z powodu infekcji wirusowej oraz dolegliwości bólowych lewego stawu kolanowego. Badanie rezonansu magnetycznego wykazało lekkie uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego oraz brzegu wolnego łąkotki bocznej.W obu przypadkach rozważane jest leczenie operacyjne. Wyszomirski na pewno nie wystąpi w MŚ we Francji , a występ Syprzaka stoi pod znakiem zapytania.Badaniom poddali się także Paweł Paczkowski (staw łokciowy) i bramkarz Adam Malcher (pęknięta kość kciuka). W ich przypadkach urazy nie wykluczają udziału w mistrzostwach świata.W turnieju we Francji zabraknie w polskiej reprezentacji m.in. Sławomira Szmala, Karola Bieleckiego, Krzysztofa Lijewskiego i Bartosza Jureckiego, ikon tej kadry w ostatnich latach. Nie zagra także kontuzjowany Michał Jurecki.Zgrupowanie kadry w Kielcach zakończy się w piątek. Od 2 do 5 stycznia kadrowicze trenować będą w Pruszkowie , a już następnego dnia zagrają pierwszy mecz w towarzyskim turnieju w hiszpańskim Irun.Prosto z Hiszpanii kadra Tałanta Dujszebajewa uda się do Francji, gdzie 11 stycznia rozpoczynają się mistrzostwa świata. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą gospodarze oraz Rosja, Brazylia, Japonia i Norwegia . Cztery najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału.