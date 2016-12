Stoch pokazuje jak wygląda szczęśliwy człowiek. A Małysz przestrzega: TCS to długa, męcząca impreza

Oto "polskie" pary:

Polacy w komplecie zakwalifikowali się do piątkowych zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie, które rozpoczynają 65. Turniej Czterech Skoczni. Wśród podopiecznych Stefana Horngachera najlepiej spisał się Kamil Stoch . Skoczek z Zębu uzyskał aż 137,5 m, co dało mu drugie miejsce (za Danielem Andre Tande - 139 m).- Tak wygląda człowiek szczęśliwy po pracy - napisał Stoch na Facebooku i zamieścił swoje zdjęcie.Wpis na Facebooku zamieścił także Maciej Kot , który po przeciętnych treningach, uzyskał 133 metry i zajął piąte miejsce w kwalifikacjach.Zadowolony ze skoków Polaków jest też Adam Małysz. Były mistrz na swoim Facebooku przestrzega jednak, że przed nimi długa i męcząca impreza. Uspokaja też wszystkich martwiących się tym, że Jan Ziobro i Piotr Żyła w piątek skakać będą w jednej parze.W konkursach Turnieju Czterech Skoczni obowiązuje w pierwszej serii system pucharowy - zawodnicy startują w parach, a przegrany odpada, z wyjątkiem pięciu tzw. lucky loserów z najwyższymi notami.Jan Ziobro - Piotr ŻyłaKlemens Murańka - Cene PrevcStefan Hula - Andreas StjernenDawid Kubacki - Jewgienij KlimowMaciej Kot - Jarkko MaeaettaeKamil Stoch - Anders FannemelPoczątek piątkowej rywalizacji o godz. 16.45. Relacje na żywo ze wszystkich kwalifikacji oraz konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Sport.pl - to jest Twój LIVE!