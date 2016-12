Reprezentacja Polski. Świetny rok kadry Nawałki. Przeżyjmy to jeszcze raz

Casting zakończony, odzyskane prawe skrzydło



"Na trio Borussii Dortmund zespół na Euro 2012 chciał oprzeć Franciszek Smuda, u Waldemara Fornalika także ci piłkarze mieli być najważniejsi. Nawałka takiego komfortu nie miał, bo za jego kadencji Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek leczyli długie urazy, tylko Robert Lewandowski spektakularnie rósł.



Wydawało się, że Nawałka ma problem z trafieniem do skrzydłowego, że widzi go w drużynie, ale coś się nie klei. Dopiero środowy mecz z Serbią (1:0) dał odpowiedź na pytanie, czy Błaszczykowski w ogóle kadrze może się na Euro 2016 przydać. Kibice traktowali jego gola jako przypieczętowanie miejsca w kadrze na ME, ale kluczem było coś zupełnie innego. Po raz pierwszy od trzech lat Błaszczykowski i Piszczek rozegrali na jednym skrzydle reprezentacji całe spotkanie.



Wrócili także do tego, co potrafią najlepiej: współpracy opartej na niemym porozumieniu, uzupełniania się i asekurowania. Zwłaszcza w defensywie było to kluczowe, bo Serbowie atakowali głównie ich skrzydłem. Jednak Błaszczykowski zaliczył najwięcej prób odbiorów ze wszystkich Polaków, Piszczek z kolei był najskuteczniejszy w przechwytywaniu podań rywali. W ofensywie poza nimi drużyna Nawałki wypadła blado - to ich duet zagrał wszystkie sześć dokładnych podań w pole karne rywali. Prawy obrońca Borussii uczestniczył w największej liczbie ataków (40), kombinacja podań między nimi była drugą najwyższą (25 zagrań) w zespole."



Bez wniosków po jedynej porażce



"Holendrzy w Gdańsku zrobili po prostu to, na co się z nimi umówiliśmy: pokazali kadrze jej braki, żeby tego tak łatwo nie zrobiły Irlandia Północna czy Niemcy.



Świetnie, że się Holendrom chciało. Kilka dni temu z Irlandią zagrali jak za karę i ledwo uratowali remis, a na Polskę wyszli z dobrym planem i dobrym nastawieniem. Robert Lewandowski pewnie może powiedzieć co innego, bo kopali go bez pardonu i jeszcze dołożyli z liścia, ale przecież tak właśnie będzie 12 czerwca z Irlandią Północną. Faule na Lewandowskim i Arkadiuszu Miliku na zmianę, przez różnych rywali, tak żeby nie wpaść w oko sędziemu. Nicea albo śmierć.



Nie znoszę sparingów. A jeszcze bardziej: wyciągania z nich kategorycznych wniosków. Zwłaszcza z drugich połów, gdy każdy trener wymienia pół drużyny. Świetnie, że towarzyskiego grania jest coraz mniej, a lukę wypełni Liga Narodów. Ale jeśli już takie sparingi są, i mają jakiś sens, to właśnie taki, żeby dostać dobrą lekcję. Sprawdzić, ile brakuje i czy brakuje. Znakomicie, jeśli się przy okazji uda wygrać. Ale od pokrzepiania serc są mecze o punkty. Zapomnieliśmy już o tym, ale taka była właśnie przez długi czas kadra Adama Nawałki: nie do oglądania w meczach towarzyskich, a gdy przychodziło do meczów o punkty - zbierała je. Bo to jest drużyna, która szanse na sukces ma tylko wtedy, gdy daje z siebie wszystko. W eliminacjach tak grała. W pierwszych meczach towarzyskich po awansie też dawała. Ale wtedy trwał casting do kadry na Euro. A przed Holandią casting się skończył. Zaczęły się inne kalkulacje. I wiele można powiedzieć o reprezentacji z Gdańska ale nie to, że była przygotowana tak, by dać z siebie wszystko."



Eksperyment z Kapustką, jako zasłona przed Irlandią Północną



"Pierwsze minuty były dla Kapustki bolesnym zderzeniem z inną rzeczywistością. Piłkarz taki jak on, z naturalnym talentem do gry ofensywnej, zawsze patrzący w kierunku bramki rywala, przeciwko Litwie musiał przede wszystkim patrzeć na kolegów z obrony. Wychodziło mu to słabo, często był zawieszony między ofensywą i defensywą. Grzegorz Krychowiak popędzał go ze zdenerwowaniem, by pomagał Kubie Błaszczykowskiemu w ataku, później ustawiał w obronie, gdy młodszy kolega znów nie zdążył ze wślizgiem.



Inna sprawa jest taka, że my nadal niewiele o formie defensywy Polaków wiemy. Kapustka dostał lekcję, ale wcale nie lepiej zagrali bardziej doświadczeni defensorzy, np. Kamil Glik czy Artur Jędrzejczyk (z Holandią). Jakub Wawrzyniak dał na lewej obronie tyle, że po prostu kadra miała tam zawodnika lewonożnego. Michał Pazdan i Thiago Cionek grali nerwowo, Bartosz Salamon dostał jedynie 45 minut szansy, podobnie jak cierpiący na problemy żołądkowe Łukasz Piszczek. 19-latek może poważnym planem na Euro nie jest, ale nawet jeśli dla Nawałki to daleka perspektywa, czy nie powinny ostatnie mecze być okazją na zgranie podstawowej czwórki obrońców? Odpowiedź dostaniemy dopiero w niedzielę w Nicei."



Zachwyt nad nastolatkiem



"Rok temu Bartosz Kapustka uchodził za kolejne rozpieszczone dziecko polskiego futbolu, bo rzucił w twarz trzecioligowca, że zarabia kilka razy więcej od niego. A w niedzielę w Nicei przedstawił się międzynarodowej publiczności jako jeden z największych talentów mistrzostw Europy. Do tego ledwie 19-letni, czyli jedyny nastolatek, który w turnieju wyszedł w podstawowym składzie.



Wybór Kapustki okazał się nie sensacyjny, ale najlepszy z możliwych. I po występie pełnym pewności siebie, ale też jakości. Gary Lineker, były wybitny angielski napastnik a obecnie piłkarska twarz BBC, pisał na Twitterze, że 19-latka jeszcze zobaczymy w wielkim futbolu, określając jego talent mianem "pysznego". Człowiek, który strzelił dla swojego kraju 48 goli z pewnością wie jak poznać talent. A Rio Ferdinand, który zaliczył 81 spotkań w barwach Anglii pisał o inteligencji polskiego zawodnika.



Młodzieniec z Cracovii rozpoczął mecz tak, jakby wychodził na kolejne spotkanie ekstraklasy a nie swój debiut na międzynarodowym turnieju. Bez kompleksów i strachu, gdy w odstępie sekundy dwóch Irlandczyków atakowało go wślizgami. On im uciekał, inteligentnie podawał oraz pojawiał się we właściwych miejscach. Jak sześć minut przed przerwą, gdy podbił sobie piłkę dwa razy w zamieszaniu przed polem karnym i oddał piękny, ale obroniony przez Michaela McGoverna strzał."



Jest plan, jest impreza



"Na to, co zrobił Arkadiusz Milik, trzeba zdecydowanej reakcji. Bardzo zdecydowanej: - Nic się nie stało.



Niemcy mieli piłkę, Polska miała pomysł i sytuacje. Tak wyglądał ten mecz. Remis z Paryża był bardzo głośną deklaracją intencji tej drużyny: nikt w Euro 2016 nie będzie miał z Polakami łatwo. W tym turnieju, w którym tak często drużyny pełne talentów grają jakby nie miały trenera ani planu, Polska już dwa razy pokazała, że tu jest i dowódca i dobre pomysły. Polacy zagrali jak włoscy marines Antoniego Conte z Belgią. Nie wygrali, w przeciwieństwie do Włochów. Ale sytuacje na 2:0 mieli. Znakomite.







Zwycięzców się sądzi



"Wszystko naprawdę bardzo fajnie: po raz pierwszy w historii wyszliśmy z grupy na mistrzostwach Europy, po raz pierwszy w historii wygraliśmy dwa mecze, po raz pierwszy w historii osiągnęliśmy ten sukces nie tracąc gola itd., itp. "Jest pięknie", jak przekonują nas okładki dzisiejszych gazet. Tym piękniej, że w związku z wczorajszą porażką Hiszpanów zmieniła się sytuacja w parach, które natrafią na siebie podczas fazy pucharowej: nie będziemy grać z obrońcami tytułu w ćwierćfinale i w związku z tym nasza droga do finału będzie przypominać autostradę. Serio, mówimy już o drodze do finału.



Okropnie nie chcę psuć nikomu zabawy - pojechaliśmy w końcu na ten turniej się bawić i może również dlatego zdołaliśmy bez większych problemów wyjść z grupy - ale mam wrażenie, że inny mecz wczoraj oglądałem. Polacy z Ukrainą grali chaotycznie i bez jakiejkolwiek kontroli nad boiskowymi wydarzeniami. Autostrada? Owszem, mieli ją na skrzydłach Jarmolenko i Konoplanka. Ile razy w pomeczowych sprawozdaniach przeczytaliście o aż dziewiętnastu strzałach Ukraińców? To już Niemcy uderzali na naszą bramkę tylko szesnaście razy. Owszem, wiele z tych strzałów zdołali w ostatniej chwili zablokować Glik z Pazdanem, ale w co najmniej kilku przypadkach polskich obrońców zabrakło przy rywalu i jedynym ratunkiem była jego nieskuteczność. Widzieliście, jak główkuje najniższy na boisku Zinczenko? A policzyliście może podania Jodłowca? Celnych: tylko dwadzieścia jeden, niecelnych aż jedenaście. Zważcie: mówimy o piłkarzu środka pola, który rozegrał pełne spotkanie. O postawie Piotra Zielińskiego najwięcej powiedziała decyzja Adama Nawałki, zdejmującego go w przerwie. Bohater pierwszego meczu, Bartosz Kapustka? Ani jednego udanego dryblingu i niepotrzebna żółta kartka. Robert Lewandowski? No jasne, pracuje dla drużyny jak wół czy - by użyć frazy Adama Nawałki - lokomotywa, ale wciąż nie oddał na tym turnieju celnego strzału. Po takim pudle, jak wczorajsze, Ronaldo i Ibrahimović staliby się memem."



Cierpienie i wysiłek napastników



"Kto się dziś przyzna, że zwątpił, kiedy Lewandowski podchodził do pierwszego karnego? Po meczu, w którym był tak daleko od bramki jak jeszcze w żadnym spotkaniu Euro 2016. Po słabym meczu, nie ma co ukrywać, on sam nie lubi, gdy się mu podlizują. Po siódmym z rzędu meczu w kadrze bez gola. To seria jak z czasów kadry Waldemara Fornalika, gdy na Lewandowskiego gwizdali kibice a jemu samemu różne myśli przychodziły do głowy co do przyszłości w reprezentacyjnej koszulce.



Ale na tym podobieństwa się na szczęście kończą. Opaska kapitana naprawdę wiele zmieniła. Dziś widać, jak w Lewandowskim walczą dwa żywioły. Te same co zawsze, gdy w ostatnich dwóch sezonach przestawał strzelać gole (bo przecież miał już w kadrze Adama Nawałki serię pięciu meczów bez gola). Złość napastnika walczy z odpowiedzialnością kapitana. Gdy go porwie ta pierwsza, Robert szuka okazji do strzału nawet w niedogodnych sytuacjach. A potem górę bierze ta druga i Lewandowski znów rzuca się w stronę bramkarza rywali i pokazuje kolegom, kto ma kogo zaatakować w pressingu. Nie zniechęca się, jak bywało."



"(...) A może nie wszyscy zauważyli, że Milik miał olbrzymi wkład w to, jak wyglądał mecz ze Szwajcarią. Bo rolę miał wyjątkowo niewdzięczną - złapać w dłoń serce rywali i je ścisnąć. Tyle pisano - sam to zrobiłem - o wpływie Granita Xhaki na swoją drużynę, o tym jak dyktuje rytm i prowadzi grę Szwajcarów. Francuzi pozwolili mu na wszystko, Polacy odcięli wgląd na własną połowę. Podawać mógł tylko w poprzek, żadnego rajdu czy zagrania z klepki nie miało prawa być. A koszmar w którym Xhaka w Saint Etienne trwał przez dziewięćdziesiąt minut miał twarz Milika.



Ale to, co Milik oddał w defensywie, odbiło się na ataku. Jeszcze nie w pierwszych okazjach, ale w drugiej połowie już tak. Więcej było z jego strony łączenia gry podaniami, niż straszenia przeciwnika w jego polu karnym. Próbował w doliczonym czasie gry z rzutu wolnego, ale zmęczona noga nie jest tak precyzyjna."



Łzy w podziemiach Stade Velodrome



"Był kwadrans po pierwszej w nocy. W podziemiach Stade Velodrome autobusy na lotnisko miały już włączone silniki. Polscy piłkarze właśnie kończyli swój długi marsz przez strefę wywiadów. Tylko Kuba Błaszczykowski przeszedł szybko, jak po wcześniejszych meczach. Dziękuję, ale nie. Przepraszam, ale nie. Dziękuję, pozdrawiam. Wzruszony, ale pod tym względem niewzruszony. Odmawiał wywiadów w te wieczory, kiedy strzelał bramki, odmówił też w tę noc, kiedy nie trafił karnego. Przez cały turniej rozmawiał po meczach tylko tam, gdzie musiał, z telewizjami, które płacą za prawa.



Portugalscy piłkarze przeszli szybko jak Kuba, tylko bez "dziękuję". Większość nawet nie patrząc na portugalskich dziennikarzy. Pepe, najlepszy piłkarz meczu, nawet jeśli oficjalnie wybrano na niego Renato Sanchesa - z przepraszającym uśmiechem. Cristiano Ronaldo - rzucając po drodze: panowie, jeszcze niczego nie wygraliśmy. Był już właściwie jedną nogą poza strefą wywiadów, gdy zauważył, że mija właśnie kończącego wywiady Roberta Lewandowskiego. Przerwał mu, złapał go wpół i wyściskał. Było w tym tyle serdeczności, że właściwie już nic nie musiał dodawać. Klepnął go jeszcze na pożegnanie w ramię, a Lewandowskiemu kolejny raz tej nocy zaszkliły się oczy. Zaczynał się powrót na ziemię. Ostatni nocny lot do domu. Czyli do La Baule."



