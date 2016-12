Ogromne kontrowersje w Rwandzie. Piłkarz oskarżony o czary po chwili strzelił gola! [WIDEO]

Mukura Victory - zespół Camary - przegrywała 0-1. Camara trafił wtedy po strzale głową w poprzeczkę. Sfrustrowany zrobił coś bardzo dziwnego: podbiegł do bramki rywala i położył coś przy słupku. Wściekli piłkarze Rayon zaczęli go kopać.Gdy sytuacja się uspokoiła i mecz został wznowiony... Camara strzelił gola. Po tej sytuacji tamtejszy związek piłki nożnej zmienił przepisy. Jakikolwiek piłkarz oskarżony o czary dostanie karę w wysokości 100 tys. franków rwandyjskich (ok. 520 zł).Wiceprezes tamtejszego ZPN-u Vedasite Kayiranga tak tłumaczy tę decyzję: - Nie mamy żadnych przepisów zabraniających użycia czarów, bo nikt nie udowodnił, że to może wpłynąć na wynik meczu. Ale ze względu na powstające bójki między piłkarzami oskarżającymi się o to zdecydowaliśmy na wprowadzenie odpowiedniego przepisu.