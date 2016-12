Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch: Chcę wygrać ten turniej

W czwartek w Oberstdorfie rozpocznie się 65. TCS. O 16.45 odbędą się kwalifikacje, natomiast o tej samej porze w piątek rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. Dla Stocha celem jest walka o zwycięstwo. - Bardzo lubię wygrywać, to przyjemny moment dla każdego sportowca, nagroda za pracę i zaangażowanie. Pewnie, że chciałbym wygrać turniej. Ale nie będę się starał zrobić to za wszelką cenę i dokonać czegoś, czego nie będę potrafił. Do piątkowego konkursu podchodzę spokojny, z wiarą, optymizmem, dużą koncentracją i świadomością, że niczego nie muszę.Stoch wycofał się z udziału w mistrzostwach Polski ze względu na przeziębienie , ale problemy zdrowotne nie powinny odbić się na jego formie. - est znacznie lepiej i nie ma niebezpieczeństwa, że nie wystąpię w Oberstdorfie. Trochę żałuję, że zabrakło mnie na Wielkiej Krokwi , zawody obejrzałem w telewizji - widziałem, ilu kibiców było pod skocznią i jeszcze więcej obok niej. Fajnie byłoby się ruszyć po świętach, sprawdzić na tle mocnych kolegów, ale wypadek losowy sprawił inaczej. Nie miałem na to wpływu, wiem, że lepiej było zostać w domu, odpocząć i się wykurować. Cała rozmowa w "Przeglądzie Sportowym". Relacje na żywo ze wszystkich kwalifikacji oraz konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Sport.pl - to jest twój live!