W Pucharze Polski ONICO AZS Politechnika Warszawska zagra z Effectorem Kielce

Do meczów 1/8 finału dojdzie 4 stycznia. Zwycięzca awansuje do kolejnej rundy. Spotkania ćwierćfinałowe odbędą się 11 stycznia, a turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn rozegrany 14-15 stycznia we Wrocławiu.W walce o Puchar Polski pozostały dwie drużyny pierwszej ligi - TSV Sanok i Stal AZS PWSZ Nysa oraz czternaście najlepszych drużyn PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej. Z rywalizacji odpadły Łuczniczka Bydgoszcz i AZS Częstochowa. Cztery czołowe drużyny po pierwszej rundzie fazy zasadniczej - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE Skra Bełchatów, Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel - zostały rozstawione.Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwała komisja w składzie: Cezary Matusiak, Renata Sobolewska, Paweł Ignatowicz (wszyscy PLPS) oraz przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Andrzej Warych i Mariusz Nowakowski.Mecz 1/8 finału Pucharu Polski 2017 pomiędzy ONICO AZS Politechniką Warszawską i Effectorem Kielce rozegrany zostanie w Arenie Ursynów o godzinie 16.ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - MKS Będzin ONICO AZS Politechnika Warszawska - Effector KielceTSV Sanok - Cerrad Czarni RadomJastrzębski Węgiel - BBTS Bielsko-BiałaAsseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS OlsztynStal AZS PWSZ Nysa - LOTOS Trefl Gdańsk Cuprum Lubin - Espadon Szczecin PGE Skra Bełchatów - GKS KatowiceZAKSA/MKS Będzin - ONICO AZS Politechnika/EffectorTSV Sanok/Cerrad Czarni - Jastrzębski Węgiel/BBTSAsseco Resovia/Indykpol AZS - Stal AZS PWSZ/LOTOS TreflCuprum/Espadon - PGE Skra/GKS Katowice