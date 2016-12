Primera Division. Cristiano Ronaldo pochwalił się swoją "nową bestią"

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Cristiano Ronaldo (@cristiano) 28 Gru, 2016 o 5:02 PST

To Mercedes AMG GLE wyceniany na ok. 115 tys. euro.Ronaldo jest fanem luksusowych aut. W lipcu po zdobyciu mistrzostwa Europy z Portugalią kupił sobie Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitese wyceniane na ok. 7,5 mln zł.Dla gwiazdy Realu Madryt miniony sezon był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym w karierze. Po raz czwarty zdobył Złotą Piłkę - nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie - a do tego wygrał Euro z Portugalią oraz wygrał Ligę Mistrzów , Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata z Realem.