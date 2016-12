Ekstraklasa. Wisła Kraków zainteresowana Maciejem Wiluszem z Lecha Poznań

Wisła szykuje się do załatania dziury po Richardzie Guzmicsu. Reprezentant Węgier prawdopodobnie odejdzie do jedndego z chińskich zespołów.Jednym z kandydatów do zastąpienia go jest Wilusz. Kontrakt 28-latka z Lechem wygasa w czerwcu 2017 roku, więc jeśli Poznaniacy chcą na nim cokolwiek zarobić, to muszą go sprzedać w styczniu. Wilusz gra w Lechu od 2014 roku, trafił tam z GKS-u Bełchatów . 4-krotnie wystąpił w reprezentacji Polski. Więcej na FirstEleven.