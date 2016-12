Carlos Tevez zarobi fortunę w Chinach. Najwyższa pensja w historii!

Tevez, który występował m.in. w Juventusie Turyn, Manchesterze United Manchesterze City , rozstaje się z Boca Juniors Buenos Aires. Słynny argentyński klub wzbogaci się o - według różnych źródeł - o 10-11 mln dol., zaś prawdziwą fortunę zgarnie zawodnik. Za każdy z dwóch sezonów na jego konto wpłynie szacunkowo (zagraniczne media powołują się na źródła zbliżone do rodziny) 38-39 mln USD i dzięki temu zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.W Boca Juniors, jak twierdzą lokalne media, miał kontrakt na poziomie 2 mln dolarów rocznie.Tevez ma na koncie 76 występów i 13 goli w reprezentacji Argentyny.W Azji jego trenerem będzie Urugwajczyk Gustavo Poyet, znany z gry w Chelsea Londyn i Tottenham Hotspur.W poprzednim sezonie chińskiej ekstraklasy, Shanghai Shenhua zajęło czwarte miejsce. Do mistrza kraju Guangzhou Evergrande Taoba straciło 16 punktów.Carlos Tevez zmienił klub, ale też stan cywilny. Kilka dni temu poślubił w Urugwaju swą długoletnią partnerkę i matkę ich trójki dzieci. Wesele zapamięta także z innego powodu - po powrocie do domu w Buenos Aires okazało się, że rezydencja została obrabowana i zginęło wiele wartościowych rzeczy.